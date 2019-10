Sporting Cristal: ¿Qué es de la vida del ídolo 'rimense' Luis Alberto Bonnet?

Sin lugar a dudas, Luis Alberto Bonnet se ganó un espacio en la historia de Sporting Cristal a punta de goles, sacrificio y garra. El 'Pelado', como lo conocían, es uno de los máximos goleadores históricos del equipo 'celeste' y, a pesar de su abrupta salida del Rímac, sigue siendo recordado por la hinchada 'bajopontina'.

Luis Alberto Bonnet llegó a La Florida en 1996 procedente del Atlanta de Argentina. En su primera temporada en el Perú gritó campeón y, al poco tiempo, consiguió el aprecio de los fanáticos, al punto que es considerado como uno de los ídolos del club.

Sporting Cristal: Luis Alberto Bonnet casi alcanza la gloria

La mejor presentación de Luis Alberto Bonnet con Sporting Cristal ocurrió en la Copa Libertadores 1997. En ese año, los del Rímac obtuvieron el subcampeonato del torneo continental, siendo Bonnet el goleador del conjunto con 5 dianas.

Su última temporada del argentino nacionalizado peruano fue en el 2008. Se retiró en Sporting Cristal después de rechazar varias ofertas de otros clubes. El 'Pelado' tuvo un cortocircuito con el entonces estratega Juan Carlos Oblitas y lo dejó de lado, motivo por el cual Bonnet entrenaba solitario en La Florida.

Sporting Cristal: Luis Alberto Bonnet y su nueva vida

Luis Alberto Bonnet decidió regresar a su natal Argentina donde reside actualmente. Además, aprovechó su alejamiento de las canchas para estudiar ser entrenador. Sin embargo, hace unos meses emocionó a los seguidores de Sporting Cristal por volver a vestir la 'celeste'.

En la imagen viralizada se aprecia al exfutbolista participando en una promoción para una casa de apuestas. En la actualidad, Bonnet se dedica a otra de sus pasiones: el póker. En una entrevista a 'Gestión', el 'Pelado' reveló más detalles de su nueva faceta.

"Empecé a jugar póker en Perú, que fue cuando se dio el boom de este juego en todo el mundo. Me gustaría jugar más. Aproximadamente entre cuatro y cinco veces. Cuando no juego, estudio para seguir aprendiendo. Pero ahora estoy jugando un poco menos. Después de tantos años, uno tiene vida más allá del póker porque afecta un poco tu vida social", expresó Luis Alberto Bonnet, quien logró los campeonatos de 1996, 2002 y 2005 con Sporting Cristal.

Sporting Cristal: Luis Alberto Bonnet y la razón de su no homenaje

Luis Alberto Bonnet rechazó el homenaje que le quería hacer la dirigencia de Sporting Cristal hace unos años. "Hemos intentado traer a Lima a Luis pero es, por ahora, imposible. Yo mismo me junté con él en Buenos Aires y le plantée la idea de hacerle un homenaje. Su respuesta fue negativa. Me dijo que no puede volver a Perú. Me parece que tiene unos temas pendientes que le impiden regresar otra vez a nuestro país", manifestó el exgerente general Carlos Benavides a Capital Deportes.

Sin embargo, Libero.pe pudo conocer la verdadera razón. "Luis no es hipócrita. Y quienes lo conocen saben que él es frontal. No aceptó el homenaje porque quienes se lo ofrecieron fueron los mismos directivos que le dieron la espalda y le hicieron la vida imposible en su última temporada en el club", dijo un allegado del 'Pelado'.

Sporting Cristal: Actualidad

Sporting Cristal está en la segunda posición del Torneo Clausura 2019. Se encuentra a tres unidades del líder Universitario de Deportes. En el próxima jornada ambos equipo se enfrentarán en el Monumental.