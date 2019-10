¿Un respaldo a Christian Cueva? Esposa de 'Aladino' publica un emotivo mensaje en Instagram [FOTOS]

Christian Cueva es el hombre más nombrado por la prensa en las últimas horas por su supuesto romance con Chris Soifer. Por esta razón, el volante de la Selección Peruana concedió una entrevista a un programa de espectáculos para negar el rumor y mostrar su preocupación por la situación complicada que está pasando su relación con su esposa, Pamela López.

"Mi llamada es justamente por todas estas cosas que se están hablando, que me incomodan a mí, a mi familia. Yo no tuve ninguna relación con la señorita, es una conocida para mí. Ella me escribió a mi Instagram para preguntarme cómo era México, me dijo que ella quería estudiar allá", enfatizó Christian Cueva a 'Mujeres al mano'.

Si bien el enlace telefónico de Christian Cueva se convirtió en polémica porque estaba concentrado con la Selección Peruana, habría sido importante para su amada Pamela López, ya que en sus recientes publicaciones dejaría entrever que todavía cree en 'Aladino'.

Resulta que Pamela López subió en Instagram una fotografía posando con una casaca que tenía un tierno mensaje: "Fe, Amor y Esperanza". Sin embargo, la publicación fue cuestionada por Magaly Medina.

"Es cierto, ella es la única que le tiene fe a Christian Cueva, que le tiene amor y que tiene la esperanza de que cambiará. Pobres mujeres, no se merecen hombre así", indicó Medina en su espacio televisivo 'Magaly TV: La firme'.

Por otro lado, la falta de continuidad le estaría pasando factura a Christian Cueva, quien no arrancaría el encuentro de mañana ante Uruguay en Montevideo porque problemas físicos. El futbolista del Santos ha sido separado por su club y está en busca de un nuevo equipo.