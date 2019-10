Mundial Sudáfrica 2010: clasificó a Argentina y ahora esta alejado del fútbol por "agotamiento mental"

Argentina le tocaba enfrentar a Uruguay en Montevideo por la última fecha de las Eliminatorias 2010. Ambas escuadras empataban y con ese resultado el equipo dirigido por Diego Maradona complicaba sus chances de asistir a Sudáfrica 2010. Sin embargo, faltando 7 minutos, Mario Bolatti marcó la anotación más importante de su carrera, ya que aseguró la presencia de la 'albiceleste' en un nuevo mundial.

Después de un tiro libre de Lionel Messi, Juan Sebastián Verón remató al arco y el rebote cayó en el pie derecho de Mario Bolatti, quien la mandó a guardar y desató la euforia de toda una nación. Apenas terminó el partido, el cordobés llamó a su familia. Le contestó su hermana sin saber quién era. "Soy yo, soy yo. Estoy feliz", manifestó emocionado el 'Flaco'.

En tanto, Mario Bolatti fue por varios meses el hombre más buscado por la prensa de su país. Diego Maradona siguió confiando en él y lo convocó para la Copa del Mundo de Sudáfrica. Luego de la eliminación de Argentina ante Alemania en los cuartos de final, el mediocampista se incorporó a la Fiorentina de la Serie A. A partir de ahí, Mario Bolatti no pudo destacar en los conjuntos que militó y decidió retirarse del fútbol en el 2018.

A una década

Por otro lado, en esta semana se cumplió diez años de la recordada noche en Montevideo. Por ello, el 'Gringo' conversó con el diario 'Olé' para recodar ese día histórico. Además, el exfutbolista aprovechó para revelar el principal motivo de no seguir en el deporte rey.

"Estoy medio apartado del fútbol. Una decisión personal porque en su momento tuve un agotamiento mental, estaba cansado. Hay cosas que no me gustaban porque no me las bancaba y en el último tiempo por ahí me había afectado mucho y no lo estaba disfrutando y necesitaba relajarme un poco", sostuvo Bolatti.

Por otro lado, Mario Bolatti no descartó regresar al fútbol y volver a ser dirigido por Diego Maradona. "El bichito de ser futbolista siempre está presente en uno, eso va a ser para siempre. Sería lindo volver con el Diego al fútbol y en Primera", indicó Bolatti.

¿Quién es el DT de la Selección Argentina?

Lionel Sebastián Scaloni es un exfutbolista y actual entrenador argentino. Actualmente dirige la Selección Argentina. Como jugador, desempeñaba como centrocampista.