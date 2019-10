Rocío Miranda posa en atrevido baby doll y seguidores reaccionan así [FOTOS]

Rocío Miranda siempre tiene acostumbrado a sus seguidores con sensuales fotos. Últimamente se había desaparecido pero la espera valió la penal. La modelo e hincha acérrima de Universitario de Deportes sorprendió con una impresionante ropa íntima.

Rocío Miranda, deportista que posee una de las figuras más envidiables del Perú, está dando de qué hablar en Instagram, ya que subió un video mostrando un sexy baby doll. Los más de 400 mil seguidores pudieron deleitarse del ardiente post.

De inmediato, como era de esperarse, cientos de caballeros comentaron la sensual imagen de Rocío Miranda, fanática del fútbol y exintegrante del equipo de voleibol de Universitario de Deportes.

¿Rocío Miranda defiende a la Foquita Farfán?

Por otro lado, hace unos días Rocío Miranda se refirió con respecto a los comentarios que manifiesta Meslissa Klug sobre Jefferson Farfán, por la relación que sostiene con sus pequeños.

"Me parece desatinado que ella se exprese así de su expareja, si Jefferson es buen o mal padre lo dirá el tiempo, si cumple o no con sus hijos, igual, pero Melissa no debe hablar mal de él, no es muy sano”, comentó Rocío", señaló Rocío Miranda.

En la actualidad, Rocío Miranda es madre de un hijo y comparte, a través de su cuenta de Instagram, su vida saludable. Sin embargo, eso no le impide en demostrar su cariño a Universitario de Deportes en determinadas publicaciones.