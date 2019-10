Maxi López y su sorpresiva respuesta cuando le consultaron si perdonaría a Mauro Icardi [VIDEO]

La vida de Maxi López quedó marcado por dos hechos: su polémica separación con Wanda Nara, ya que se le acusó a la modelo de infidelidad, y por el posterior matrimonio de ella con Mauro Icardi, quien era su amigo.

Sin embargo, pasaron los años, y todo haría indicar que Maxi López ya pasó la página de su tormentosa historia con Wanda Nara. Así quedó demostrado en una comunicación telefónica que concedió a 'El que abandona no tiene un premio', programa radial de su país.

"Elegí ser feliz. Y es una elección de estilo de vida. Las cosas pueden ser buenas o malas. En ese momento fallé en mi vida como pareja. Pero luego tengo una vida como padre y para mis hijos. Era solo una situación. Las cosas continúan y elegí vivir así: con energía y buenas vibraciones. Creo que es la mejor manera", manifestó López.

Asimismo, Maxi López sorprendió a más de uno cuando respondió si estaría dispuesto a perdonar a Mauro Icardi. Además, el actual futbolista del Cronote aseguró que podría retomar el diálogo con él.

"Sí, yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese: lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada", reveló López.

Recordemos que Maxi López y Wanda Nara, son padres de Valentino, Constantino, Benedicto. Ambos se separaron en mayo de 2014 y hasta hoy mantienen un conflicto legal. Los tres hijos viven con la guapa empresaria e Mauro Icardi.

VIDEO | Maxi López y su inesperada respuesta cuando le consultaron si perdonaría a Mauro Icardi