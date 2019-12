Natalia Barulich le responde a Maluma: "Neymar es solo mi amigo" [VIDEO]

Recientemente los paparazzis han vuelto a nombrar al jugador brasileño Neymar. Esto se debe a que afirman que tuvo un romance con la modelo estadounidense Natalia Barulich, mientras estaba con el cantante de colombiano Maluma.

Sin embargo, esto supuestamente habría cansado a la ex pareja del cantante, pues, salió desmentir a los medios de comunicación este supuesto rumor que se le vinculó con el jugador del PSG . "Neymar es sólo mi amigo", aseguró la modelo.

Además, la joven de 27 años, reveló que está siendo acosada actualmente en redes sociales, en donde recibe mensajes enfermizos de los seguidores de Maluma. Esto ha generado controversia en las planas del espectáculo.

"No hice nada malo.. no está bien que te acosen en redes sociales", reclamó la modelo. Sumado a esto, afirmó que por el momento no desea tener una nueva relación y que está concentrada en seguir su profesión en el modelaje.

Neymar y Maluma: ¿El comienzo de todo?

Por otro lado, recordemos que Maluma realizó un espectacular show en el cumpleaños de Neymar. De esta manera, todo haría indicar que Natalia conoció a 'Ney' a través de esta fiesta. ¡Increíble!