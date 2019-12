Edison Flores: Padre de 'Orejas' no fue invitado a la boda de su hijo [VIDEO]

Edison Flores se casó la noche del último sábado con Ana Siucho, esta ceremonia contó con los personajes más importantes en la vida de ambos, sin embargo, un detalle llamó mucho la atención de todos los curiosos, esto pues el padre del popular 'Orejas' no asistió a la ceremonia ni a la celebración post boda. ¿Qué fue lo que sucedió?, aquí te contamos los detalles.

Después de la ceremonia religiosa, Edison Flores, Ana Siucho y compañía se dirigirán a la cancha del Estadio Monumental de Universitario, recinto elegido por la popular pareja que se realice la esperada fiesta.

Sin embargo, en las últimas horas un curioso detalle salió al descubierto. ¿Cuál es? En el aparte matrimonial se leen los nombres de los padres de Ana Siucho, pero, en la lado del novio - Edison Flores - únicamente aparece su madre Alicia Peralta Briceño.

Al parecer, Edison Flores no habría incluido a su papá - Carlos Flores - en su lista de 700 invitados. ¿Por qué? Pues, hace unos meses confesó en un programa de televisión que no tenían una buena comunicación.

"La relación con mi papá siempre fue buena, pero ya no lo es. Se equivocó en algunas cosas y decidió marcharse. Me habla por televisión, pero él tiene mi teléfono y me puede llamar. Pero bueno no soy quién para decirle que hacer", reveló 'Orejas' Flores a la 'Banda del Chino'.

VIDEO | Edison Flores y su tremenda confesión sobre su padre

Cabe señalar que el matrimonio de Edison Flores y Ana Siucho se trasmitirá por la señala de Latina TV EN VIVO a partir de las 7:00 p.m.

¿Cuántos años tiene Edison Flores?

Edison Michael Flores Peralta, actualmente tiene 25 años de edad. Nacido el 14 de mayo de 1994, el jugador de la selección peruana estará a pocas horas de casarse con Ana Siucho.

¿Cómo se ambienta el Monumental para la boda de Flores y Siucho?

Como se aprecia en la foto, el escenario principal luce el aspecto de una cúpula. Este contendrá en su interior más detalles de la decoración que por el momento aún no se conocen. Se puede observar también, un escenario al centro de este lugar, que será en donde los novios darán su primer baile como casados.

Parte para ingresar a la boda de Edison Flores y Ana Siucho

Los futuros casados elaboraron una cantidad de 700 invitaciones para los asistentes. Tal como podemos apreciar en las imágenes, los novios hicieron un modelo sobrio para los partes.

La expectativas estarán puestas desde hoy a las 7:00 pm, cuando 'el orejas' vaya hacia el altar con Ana Siucho. Además, se presume que varios personajes de la farándula estén presentes en la ceremonia que se verá a nivel nacional.

¿Cuánto cuesta la boda de Edison Flores?

Se calcula que la boda podría alcanzar la cifra de S/. 500 mil soles. Sin embargo, Magaly señaló que el precio sería entre US$ 400 mil y US$ 500 mil.

¿Magaly Medina cubrirá el matrimonio de Edison Flores?

Magaly Medina señaló que la Edison Flores y Ana Siucho le habrían pedido 100 mil dólares para tener los derechos exclusivos de su nupcias. Luego la cifra se bajó a 25 mil dólares, sin embargo, la polémica conductora manifestó que su producción desistió por un tema de presupuesto.