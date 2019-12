Rodrigo Cuba y Benincasa sorprenden con baile "prohibido" en matrimonio de Edison Flores [FOTOS Y VIDEO]

Rodrigo Cuba, luego de su retiro de Alianza Lima, se divirtió y armó la fiesta junto a Horacio Benincasa en el matrimonio de Edison Flores y Ana Siucho que se realizó la noche del último sábado. La escena en mención viene haciéndose viral en Facebook y Twitter luego de que su esposa, Melissa Paredes subiera el video en su cuenta de Instagram.

La noche del último sábado, Edison Flores y su ahora esposa Ana Siucho, se unieron en matrimonio ante la mirada de sus más de 700 invitados. La ceremonia fue de lujo y hubieron momentos que seguramente quedarán en la historia de los recién casados.

Los invitados a la gran fiesta se divirtieron hasta no más poder, pues en la larga lista que escogieron los novios, se registraron a varios futbolistas locales e internacionales, también periodistas, actores, actrices, etc. Ellos no desaprovecharon la oportunidad para relajarse y pasar un momento ameno con su familia y los novios.

Uno de los que más se divirtió en la fiesta fue Rodrigo Cuba, exfutbolista de Alianza Lima que recientemente ha firmado su pase a Sport Boys. Él junto a Horacio Benincasa nos regalaron un baile muy divertido, mismo que fue grabado por la esposa del ahora 'rosado' y subido a su red social en Instagram.

Él junto a Horacio Benincasa bailaron al ritmo de salsa en pareja, ante la mirada atónita de Melissa Paredes, modelo esposa del 'Gato' Cuba quien sorprendida apreciaba la escena que luego la publicaría en su cuenta de Instagram.

Así como ellos, otros varios futbolistas como Aldo Corzo, Yordy Reyna, Patricio Álvarez, Andy Polo y más, se hicieron presente en el matrimonio del popular 'Orejas' Flores.

