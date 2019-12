Alexandra Méndez confiesa que Paolo Guerrero la besó cuando estaba con Alondra García [VIDEO]

Paolo Guerrero vuelve a ser parte de la noticia luego de la participación de la modelo venezolana Alexandra Méndez, quien en el programa "El Valor de la Verdad" que conduce Beto Ortíz, contó un pasaje de su vida que involucra al delantero del Inter de Porto Alegre. Ella fue la última participante del programa en el 2019.

La modelo comentó que hace algún tiempo, cuando el 'Depredador' tenía una relación con la modelo y empresaria Alondra García Miró, pasó lo impensado: “Fue en diciembre del 2015, luego de que terminara con Alondra. Él comenzó a insistirle a su amigo el ‘Chino ’ que quería conocerme. Es una persona muy atractiva, como tímido. Me saludó y empezamos hablar de la vida... Pasé dos horas y media. Nos fuimos a las doce de su casa de Paolo. Fue una noche no tan buena, como la gente piensa. Nos besamos, pero no pasó nada más”.

Por otro lado y recordando sus anteriores declaraciones, Beto Ortíz le preguntó por qué habría accedido a un beso con Paolo Guerrero y no con Christian Cueva, pues había mencionado que 'Aladino' la afanaba en algún momento.

Sobre lo anterior, la modelo describió las características de Paolo Guerrero: “Es una persona muy atractiva, como tímido. Me saludó y empezamos hablar de la vida... Pasé dos horas y media. Nos fuimos a las doce de su casa de Paolo. Fue una noche no tan buena, como la gente piensa”.

Finalmente, la también conocida como 'Chama', comentó el porqué del fin de su cercanía con Paolo Guerrero: “Después me enteré que él llegó de Cuba con Alondra y cuando me llama nuevamente, yo lo amenacé con contar todo, no dijo nada. Con él sí pasó algo y no con Cueva porque es muy diferente: guapo, atractivo, se viste bien, educado, te inspira confianza; el otro es obsesivo, le dices no y se pone como loco”.

