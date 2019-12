Waldir Sáenz le respondió a Jefferson Farfán y contó su versión de cuando la 'Foquita' le pidió propina tras limpiar su carro [VIDEO]

Viral | Jefferson Farfán con el paso del tiempo se ha convertido en un héroe contemporáneo para la hinchada de la Selección Peruana. La 'Foquita' es jugador de barrio, que salió de abajo y a punta de esfuerzo logró cumplir su sueño de ser futbolista profesional.

Asimismo, Jefferson Farfán, volante del Lokomotiv (Rusia), pasó por una infancia cumplida, ya que, de niño se 'recurseaba' cuidando y lavando autos. Uno de ellos fue el de Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima.

Precisamente, ese detalle no lo olvidó Jefferson Farfán en su entrevista con el programa 'Al ángulo'. La 'Foquita' aprovechó su presencia en el mencionado espacio televisivo para recrear la escena cuando Waldir Sáenz le negó a darle propina tras cuidar su carro.

Por su parte, Waldir Sáenz no se quedó con los brazos cruzados y en 'Después de todo', se animó a relatar su versión de los sucedido. "Cada uno salía y el negrito salía y la gente le daba", recordó Sáenz de una reunión en la casa de 'Cuto' Guadalupe.

"El negrito llega y me pide propina. La verdad no tenía sencillo. No sabía que iba a ser Jefferson, sino lo subía y lo llevaba a un banco", sostuvo entre risas Waldir Sáenz. La escenificación causó las risas de los presentes. Además, se viralizó en las redes sociales.

La Foquita: el 10 de la Calle

Vale recordar que en el 2020 se estrenará la película autobiográfica del jugador de la Selección Peruana, en el teasser del film se pueden ver varios pasajes inéditos de su vida personal y todo lo que atravesó para llegar al éxito.

Jefferson Farfán cumplió 35 años y decidió, fiel a su estilo, festejar su onomástico en un lujoso local de la capital. Yahaira Plasencia se hizo presente en la fiesta y puso a gozar a los invitados con sus mejores canciones. La salsera se animó a compartir en su Instagram algunos videos de la celebración.