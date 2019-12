Alexandra Hörler reaparece tras comentarios machistas de Gonzalo Núñez: "Seguiré luchando por la igualdad" [VIDEO]

Viral | Alexandra Hörler y Gonzalo Núñez fueron noticias en los últimos días por protagonizar un polémico episodio en pleno programa radial. Ambos estaban debatiendo sobre un jugada de Cristiano Ronaldo y, de pronto, el comunicador arremetió contra la exconductora de Latina.

"No te piques, si tú tienes unos gluteazos". La réplica de Alexandra Hörler fue la siguiente: "Caramba, respétame, oye. Estamos al aire, estamos en vivo. Respeta", enfatizó Hörler. De inmediato, la discusión se hizo viral y Gonzalo Núñez se convirtió en el centro de las críticas por sus comentarios desatinados.

Después de lo ocurrido, Alexandra Hörler rompió su silenció y decidió reaparecer en su cuenta oficial de Instagram. La periodista habló fuerte y claro de acuerdo a lo sucedido con Gonzalo Núñez. "Me retiré de las redes sociales por unos días por mi salud mental", reveló Hörler.

Asimismo, Alexandra Hörler aprovechó su grabación para reflexionar con respecto al machismo, una problema social de proporciones gigantescas que cada vez ataca a la sociedad peruana.

"El machismo, amigos, es una enfermedad que nos mata a nosotras. No podemos seguir permitiendo abuso, acosos, violencia, es una lucha constante. Quiero aclarar que Gonzalo me pidió disculpas, lo hizo el jueves, el viernes, hablamos en privado del tema, le dejé clara mi posición y creo que la entendió", enfatizó.

Por otro lado, Alexandra Hörler también señaló que aceptó las disculpas de Gonzalo Núñez y continuará trabajando en Radio Exitosa.

"Me sorprende porque todos los que trabajamos en medios tenemos una responsabilidad social. Se acercaron a mí el viernes y me manifestaron que íbamos a tener una conversación hoy lunes, yo no podré ir porque estoy enferma. No he renunciado, nadie me ha despedido, tengo una conversación pendiente con Gonzalo por algunos temas que quizás les cuente después", indicó Alexandra Hörler

Alexandra Hörler y su lucha por la igualdad

Por otro lado, Alexandra Hörler se refirió del rol de la mujer en la civilización actual y mandó un conmovedor mensaje a todos sus seguidores.

"Los hombres deben respetarnos. No callemos nunca. Siempre hay que contestar. Luchemos todos por la igualdad. Todos tenemos responsabilidad. Yo desde mi tribuna voy a seguir luchando cada día", expresó Alexandra Hörler.