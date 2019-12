Morena Beltrán, la periodista de ESPN que tiene en la mira a Messi [VIDEO]

Morena Beltrán es considerada como una de las periodistas deportivas del momento. A sus cortos 20 años conduce el noticiero de ESPN y su fuerte es el análisis de los partidos, el cual inició en Twitter y que posteriormente le sirvió para dar el gran salto a la televisión.

"Yo salí de Twitter, esa es la realidad. Me la pasaba viendo fútbol y apenas terminaba agarraba el celular y me ponía a contar lo que veía. Eso me permitió hoy en día estar en la TV y hacer análisis de partidos. Pasé de hacer lo que hacía, y hago, en mi cuenta personal, a hacerlo en una pantalla grande", contó Morena Beltrán a Olé.

Además, narró cómo la invitaron a formar parte de ESPN. "Yo estaba haciendo periodismo, en el segundo año en la facultad, y en el verano, justo cuando me estaba por ir de vacaciones a Mar del Plata me llamó uno de los coordinadores generales de ESPN y me contactó para hacer unas pruebas. Pensé que me estaban cargando. Incluso, hasta que no di las pruebas, seguía pensando que era una broma", dijo.

Morena Beltrán es una mujer que consume fútbol en el día, tarde y noche desde pequeña. Así lo dio a conocer en la entrevista al medio argentino. "De chica iba mucho a la cancha y mirarlo me fascina. Incluso, hoy miro fútbol todo el día. Antes de entrar al canal, me acuerdo que los fines de semana arrancaba bien temprano viendo la Premier League, seguía con la Liga Española a la tarde y lo que quedaba del día miraba todo el resto del fútbol argentino. No paraba", expresó.

Asimismo, la revelación de ESPN aseguró que estar en la televisión a temprana edad es una oportunidad única, motivo por el que tuvo que dejar la carrera para enfocarse en el noticiero.

Respecto al periodismo de hoy en día, Morena Beltrán dijo que presenta algunos errores. "Yo creo que está bien, pese a que también tiene sus errores. Hoy las personas que se encargan de comunicar deberían ser juzgados por los análisis que realizan. No por si son de un cuadro o de otro", contó.

Sobre la presencia de la mujer en el periodismo deportivo sostuvo que cuentan con mayores oportunidades. "Se está teniendo mucho más espacio y respeto. Ese lugar fue algo que se impulsó y se ganó gracias a la lucha de las mujeres frente al sistema. Sin esa revolución, en estos momentos se estaría mucho más atrasado", agregó.

Por último, Morena Beltrán reveló que su sueño es entrevistar en persona a Lionel Messi. "Sueño con hacerle una nota a Ginóbili o a Messi. Hoy son los dos a los que me encantaría entrevistar", finalizó.