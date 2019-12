Eddie Fleischman confirmó el fin del programa deportivo Fox Sports en Perú

No va más. Lo que Libero confirmó hace unas semanas atrás, hoy el periodista deportivo Eddie Fleischman, confirmó en sus redes sociales, que el programa Fox Sports Perú no se seguirá emitiendo en el 2020 por la simple razón de que la cadena internacional no tiene planes de seguir operando en nuestro país.

"Fox Sports según se nos anunció, no seguirá operando en Perú”, dijo Eddie Fleischman en su cuenta oficial de Twitter. Además, durante su última emisión, los panelistas confirmaron que ese era el último programa del año, pero aparentemente, no tenían conocimiento que sería el fin del programa.

Según la información que maneja Libero, es que ESPN, que también tiene programa en nuestro país, compró todo Fox Sports, por lo que los productos de esta emisora pasaron a manos de la mencionada cadena internacional.

Por ahora no se ha dado mayores detalles sobre Fox Sports Perú, pero podría volver a su formato anterior, es decir, emitir la versión argentina para nuestro país, tal cual se ha hecho desde antes que se inicie este camino que llegó a su fin el último fin de semana.

Como se recuerda, Fox Sports inició este año bajo la conducción de Mathías Brivio, pero meses después anunció que no iba más por motivos personales. En su lugar, entró el periodista deportivo Alan Diez. El resto de los panelistas han sido prácticamente los mismos como Eddie Fleischman, Julio Cesar Uribe, Flavio Maestri y Julio Cesar Uribe.