Cristiano Ronaldo fue rechazado por bella modelo rusa: ¡No la impresionó! [FOTOS]

Cristiano Ronaldo se encuentra comprometido actualmente con la madre de su hija, Alana, Georgina Rodríguez, sin embargo eso no habría sido impedimento para que la estrella de la Juventus le mande mensajes privados al Instagram a la modelo Viktoria Odintcova.

Viktoria Odintcova es una modelo rusa que hace poco reveló que muchas personalidades del deporte, entre los que figura el piloto de Formula 1, Lewis Hamilton y Cristiano Ronaldo, se ha comunicado con ella por la opción de mensaje directo de la popular red social.

Sin embargo, el ex Real Madrid no corrió con suerte, pues según lo que reveló en un programa ruso, ella decidió hacer caso omiso a los mensajes del astro portugués, pues tal parece que no la convenció.

"Ronaldo incluso me escribió. Fue hace mucho tiempo. Escribió: 'Hola, ¿cómo estás?' .. Eliminé el mensaje y no respondí", confesó la modelo de 26 años que luego dejo ver que el brasileño Neymar habría tenido mejor suerte.

En el mismo orden agregó super tajante que no tendría nada con la capitán de la Selección de Portugal:"¡Por supuesto que no le di la oportunidad, vamos! Conozco a otras chicas a las que les escribió, así que entendí de inmediato", manifestó cerrando el tema de CR7.

Por último, dio a conocer el nombre de la persona más famosa en su exclusiva agenda, y no, no es Cristiano: "La persona más famosa en mi directorio telefónico es Lewis Hamilton. La última vez que me envió un mensaje fue el 15 de noviembre, para felicitarme por mi cumpleaños", finalizó.