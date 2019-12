Paolo Guerrero: Alondra García Miró se pronunció luego de decirle "mi amor" al futbolista en público [VIDEO]

Paolo Guerrero, futbolista del Inter de Porto Alegre en Brasil y delantero de la Selección Peruana al mando del técnico Ricardo Gareca, se encuentra en nuestro país por una temporada de vacaciones previo a lo que será el inicio de la temporada 2020 en el fútbol internacional y también de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El futbolista, a pesar de estar de vacaciones no descuida su lado profesional, pues como es de conocimiento público, el 'Depredador' viene siendo pretendido, según trascendidos, por Boca Juniors, equipo argentino que quiere en sus filas al peruano. Guerrero evalúa las posibilidades que tiene en el cuadro 'Xeneize' y las probabilidades de quedarse en el cuadro brasileño.

Pese a lo anterior, el futbolista tampoco ha dejado de lado su ámbito familia ni sentimental, pues antes de llegar a nuestro país tuvo unas cortas vacaciones con su novia Alondra García Miró con quien estuvo en bellas playas en el exterior.

Luego de ello ambos llegaron a Lima y se les ha visto en una serie de actividades que han sido públicas y de las que se ha podido captar más de un momento cariñoso entre ambos. Es importante recordar que Paolo y Alondra ya mantenían una relación sentimental hace algunos años, pero por cosas de la vida ese lazo se cortó y ambos rehicieron sus vidas, hasta volver a juntarse y ser lo que hoy son.

Hace pocos días, el futbolista y la modelo se dejaron ver en un video en donde ella le dijo "mi amor" de manera pública, pues se encontraban grabando para un conocido programa deportivo. Desde ese momento, no se han separado ni ocultado.

Ahora, la modelo y además empresaria, tuvo palabras para sus fanáticos sobre la relación que tiene con el futbolista Paolo Guerrero: “Estoy contenta, me ha ido muy bien gracias a Dios”, comentó. Más adelante y por la premura del momento, agregó: “Gracias, no voy a decir más. Se me ha hecho tarde para el trabajo, pero todo bien...”.