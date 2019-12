Paolo Guerrero y Jefferson Farfán asisten a evento social en Puente Piedra [FOTO]

¡Amigos para toda la vida! Jefferson Farfán y Paolo Guerrero tienen una estrecha relación que va más allá de las canchas. Ambos se conocieron en las menores de Alianza Lima y, con el paso del tiempo, han ido formando una buena amistad.

Asimismo, la Navidad fue motivo para Jefferson Farfán y Paolo Guerrero protagonicen un ameno reencuentro. "Mi hija hermosa con su tío Paolo Guerrero. Te amo mi samba Maialen", escribió la 'Foquita' en fotografía que aparece con Guerrero.

Asimismo, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero vienen coincidiendo en más de una ocasión en reuniones o eventos juntos. En esta oportunidad, los dos jugadores de la Selección Peruana asistieron a un centro educativo ubicada en Puente Piedra.

"Gracias al colegio San Miguel de Árcangel", puso Jefferson Farfán en la imagen que subió en su cuenta oficial de Instagram. En su historia se observa a los 'compadres' con el futbolista Roberto Guizasola.

De acuerdo a la información proporcionado por la institución, Paolo Guerrero realizó un partido de exhibición previo a la inauguración de una escuela deportiva que estará siendo liderada por la empresa de Roberto Guizasola.

Paolo Guerrero aseguró que quiere quedarse en Inter de Porto Alegre

Durante una última conferencia de prensa ante de navidad, Paolo Guerrero dejó en claro que quiere quedarse en Inter de Porto Alegre desmintiendo el deseo de ir a Boca: "Tengo una cláusula, pero hasta el día de hoy pertenezco a Inter. Mi deseo es continuar. No hay nada concreto. Han sido rumores de prensa y más del tema no puedo hablar porque no sé. Mi deseo es seguir en Inter el 2020".