Pedro Gallese: Claudia Díaz alborota Instagram tras lucir un sexy bikini en la playa [FOTOS]

Viral | Pedro Gallese continúa en el ojo de la tormentas después de protagonizar una infidelidad con una misteriosa dama. Si bien Claudia Díaz anunció el fin de su relación, parecería que cambió de decisión y regresó con el portero de la Selección Peruana.

Precisamente, Rodrigo González, exconductor de Latina, compartió - recientemente - fotografías y videos en Instagram que confirmarían los rumores sobre la reconciliación entre Pedro Gallese y Claudia Díaz. No obstante, ninguno de los dos se han pronunciado al respecto.

Asimismo, Rodrigo González expresó que Pedro Gallese y Claudia Díaz habrían emprendido un viaje con la finalidad de pasar el Año Nuevo en el extranjero, y una imagen de Díaz lo comprobaría. En la foto se observa a la esposa de Gallese mostrando su espectacular figura en una playa de Punta Cana.

"Bendito el día en que levanté una mancuerna por primera vez", escribió Claudia Díaz en su post de Instagram. Sin embargo, no todo queda ahí. ¿Por qué? Pues, la guapa mujer se animó a seguir deleitando a sus seguidores y subió una infartante historia. En la instantánea se observa luciendo un sensual bikini.

Pedro Gallese: Carta notarial a Magaly Medina

Magaly Medina informó en su espacio televisivo que Pedro Gallese le envió una carta notarial con el objetivo de intentar prohibir la emisión del video en donde sale de un hotel con una señorita que no era su pareja.

"Lamento que me haya mandado una carta notarial para no difundir las imágenes. Yo no soy Latina, no soy periodista de ese canal, no tranzo con federaciones. Pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero ¿yo no creo que me estoy metiendo con delincuentes? Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí, no me pidan que alcahuete", reveló Medina.

Pedro Gallese: ¿Seguirá en Alianza Lima?

El experimentado meta nacional tenía todo listo para seguir en Alianza Lima. Los blanquiazules le dijeron que querían hacerle contrato hasta el 2023. A pesar de la oferta del Orlando City, en tienda íntima esperan que se quede para seguir luchando los primeros puestos y hacer una gran Copa Libertadores.

¿Cuántos hijos tiene Pedro Gallese y su esposa Claudia Díaz?

Pedro Gallese nació el 23 de febrero de 1990. Él y Claudia Díaz se casaron en diciembre del 2016. Ambos tienen dos pequeños hijos: Piero y Catalina de Siena.

Por otro lado, Claudia Díaz decidió cambiar su nombre en Instagram y volver a su apellido de soltera. La mujer estaba como '@claudiadgalesse' y hoy es '@claudiabelissa'. Eliminó todo rastro de fotografías que tenía junto a Pedro Gallese.