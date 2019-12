Erick Osores y Óscar del Portal grabaron último programa de FA en short y sandalias [VIDEO]

Erick Osores y Óscar del Portal volvieron a protagonizar un inesperado momento en Fútbol en América. Antes de finalizar el programa, los presentadores se jugaron una broma sobre las prendas que utilizaron. Como era de esperarse, la escena en mención se hizo viral en YouTube.

"La semana pasada Erick sacó al frente a Óscar y tenía un short. Ahora, Erick, quiero ver tus zapatos", señaló Richard De La Piedra. Osores no tuvo ningún problema y salió al frente para mostrar que había asistido al programa en sandalias.

"Quieren que diga que he venido así. Estamos en verano", respondió Erick Osores. "No seas malo, encima con etiqueta", acotó entre risas Óscar del Portal, quien no se salvó de las bromas de sus compañeros de Fútbol en América.

En un primer momento del Portal no quiso mostrar su look, motivo por el que Osores le tomó una foto y la mostró a las cámaras. El presentador había asistido nuevamente en short y esto causó gracia en todos los que estaban en el set del espacio deportivo.

"Estamos fin de año pues Richard, que pasen un bonito año", señaló Erick Osores para despedir el último programa de Fútbol en América.