Pedro Gallese y Claudia Díaz recibieron el Año Nuevo juntos y realizaron sensacional coreografía [VIDEO]

Viral | ¿El fin de la novela? Pareciera que sí, ya que, Claudia Díaz habría perdonado a Pedro Gallese tras el escándalo de infidelidad que protagonizó. El guardameta fue captado saliendo de un hotel limeño con una misteriosa mujer llamada Lucero Jara.

Ante la polémica situación, Pedro Gallese pidió más de una disculpa a Claudia Díaz, quien manifestó - en su cuenta oficial de Instagram - el fin de su relación matrimonial con el experimentado guardameta, después de emitirse el 'ampay' en 'Magaly Tv: La Firme'.

Sin embargo, Claudia Díaz decidió olvidarse de las críticas y darse una pequeña "escapada" con Pedro Gallese a República Dominicana. Ambos disfrutaron de las playas paradisíacas de Punta Cana por unos días. A su regreso, Gallese publicó imágenes de la sonada reconciliación con su amada.

Asimismo, Pedro Gallese y Claudia Díaz se sumaron las celebraciones por el Año Nuevo. El portero de la Selección Peruana no ocultó su felicidad por estar - otra vez - a lado de su esposa y se animó a bailar la conocida canción "Con altura" de Rosalía.

En tanto, no todo quedó ahí. ¿Por qué? Pues, Pedro Gallese y Claudia Díaz llevaron a cabo una increíble coreografía al ritmo de la pegajosa música. En cuestión de minutos, el video se hizo viral y generó todo tipo de comentarios por parte de los cibernautas.

VIDEO | Pedro Gallese y Claudia Díaz bailando "Con altura"

Pedro Gallese: ¿Seguirá en Alianza Lima?

El experimentado meta nacional tenía todo listo para seguir en Alianza Lima. Los blanquiazules le dijeron que querían hacerle contrato hasta el 2023. A pesar de la oferta del Orlando City, en tienda íntima esperan que se quede para seguir luchando los primeros puestos y hacer una gran Copa Libertadores.

Pedro Gallese: Carta notarial a Magaly Medina

Magaly Medina informó en su espacio televisivo que Pedro Gallese le envió una carta notarial con el objetivo de intentar prohibir la emisión del video en donde sale de un hotel con una señorita que no era su pareja.

"Lamento que me haya mandado una carta notarial para no difundir las imágenes. Yo no soy Latina, no soy periodista de ese canal, no tranzo con federaciones. Pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero ¿yo no creo que me estoy metiendo con delincuentes? Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí, no me pidan que alcahuete", reveló Medina.