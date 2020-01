Carmela Zumbado: La extravagante actriz de "You 2" alborota las redes [FOTO Y VIDEO]

Famosos | "You 2" actualmente es sumamente vista en Netflix en toda Latinoamérica. Y es que la nueva historia de Joe Goldberg -que ahora es llamado Will- sorprendió a todos los fanáticos a poco de su estreno. Recordemos que ahora estará bajo este nombre por el simple hecho de cometer otro delito por este psicópata.

Sin embargo, dentro de el gran listado de actores que conforman parte de esta historia, resalta Carmela Zumbado, quien interpreta a Delilah Alves en esta serie existosa que ha generado gran impacto en la pantalla chica.

¿Quién es Carmela Zumbado?

Carmela Zumbado, es una actriz cubanoamericana en donde tiene el papel de Delilah Alves, periodista de investigación en donde ha rentado un departamento cerca de la casa del asesino. En la nueva temporada tiene un rol muy importante y ha llamado la atención de los seguidores por el encanto que ha mostrado mediante su cuenta oficial de instagram.

Cabe recordar que la actriz de 27 años ha tenido roles en diferentes series como: America’s Most Wanted”, “Bloodline”, “Identity Thief”, “NCIS: Nueva Orleans” y “NCIS: Los Ángeles”

You 2: lo que debes saber de la temporada 2

El tráiler muestra que "You 2" se desarrollará en Los Ángeles y ya no en New York. Ahí, este se enamorará de Love y, todo indica, que aplicará la misma tácticas disuasivas y acoso que hizo con Beck en la primera temporada. Sin embargo, la aparición de Candance marcará un punto de quiere en la historia de Joe, el psicópata de la serie.