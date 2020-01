Scarlett Johansson enamora a fans tras usar atrevido bikini en la playa [FOTOS]

Viral | Scarlett Johansson es una figura de Hollywood que está teniendo un excelente presente en la industria cinematográfica. A sus 35 años, la famosa artista de New York continúa divina y será - por siempre - el amor platónico de millones.

Asimismo, Scarlett Johansson vuelve a llamar la atención de la crítica estadounidense tras protagonizar 'Historia de un matrimonio', película de Netflix que consiguió 6 nominaciones a los Globos de Oro 2020. Además, es un film que puede permitir a la popular Viuda Negra (Black Widow) pelear por un lugar en los Oscar 2020.

En tanto, Scarlett Johansson durante su carrera artística supo explotar cada uno de sus atributos con gran inteligencia, y en esta ocasión no es la excepción. ¿Por qué? Pues, su paso por las playas de Hawái generó furor en las redes sociales.

Resulta que en la Internet está circulando una fotografía en donde se observa a Scarlett Johansson luciendo su espectacular figura con un sensual bikini. La imagen ha sorprendido a más de uno y - en cuestión de minutos - se convirtió en viral.

Globos de Oro 2020: Nominados

Mejor película - Drama

The Irishman (Netflix)

Marriage Story (Netflix)

1917 (Universal)

Joker (Warner Bros.)

The Two Popes (Netflix)

Mejor actor en una película: drama

Christian Bale (Ford vs Ferrari)

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Papas)

Mejor actriz de reparto de una Película:

Kathy Bates

Annette Bening

Laura Dern

Jennifer Lopez

Margot Robbie

Mejor Actriz de Drama:

Cynthia Erivo

Scarlett Johansson

Saoirse Ronan

Charlize Theron

Renée Zellweger

Mejor actor de reparto de una Película:

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

Mejor Serie Dramática:

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

Mejor Actriz de Serie Dramática:

Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Nicole Kidman – Big Little Lies

Reese Witherspoon – The Morning Show

Mejor guion:

Marriage Story

Parasite

Two Popes

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Mejor Actor de Serie Dramática:

Brian Cox – Succession

Kit Harington – Game of Thrones

Rami Malek – Mr. Robot

Tobias Menzies – The Crown

Billy Porter – Pose

Mejor Actor de Reparto en Serie:

Alan Arkin – The Kominsky Method

Kieran Culkin – Succession

Andrew Scott – Fleabag

Stellan Skarsgard – Chernobyl

Henry Winkler – Barry

Mejor Actriz de Reparto en Serie:

Patricia Arquette – The Act

Helena Bonham Carter – The Crown T

oni Collette – Unbelievable

Meryl Streep – Big Little Lies

Emily Watson – Chernobyl

Mejor canción original:

Beautiful Ghost – Cats

I’m Gonna Love Me Again – Rocketman

Into the Unknown – Frozen 2

Spirit – The Lion King

Stand Up – Harriet

Mejor banda sonora:

Little Women

Joker

Marriage Story

1917

Motherless Brooklyn

Mejor película en lengua no inglesa:

The Farewell

Les Miserables

Pain and Glory

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

Mejor Actriz de una Serie de Comedia y/o Musical:

Christina Applegate

Rachel Brosnahan

Kirsten Dunst

Natasha Lyonne

Phoebe Waller-Bridge

Mejor Actor de una Serie de Comedia y/o Musical:

Michael Douglas

Bill Hader

Ben Platt

Paul Rudd

Mejor Serie de Comedia y/o Musical:

Barry Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Mejor Serie Limitada:

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Mejor Actor de una Serie Limitada:

Chris Abbott

Sacha Baron Cohen

Russell Crowe

Jared Harris Sam Rockwell

Mejor Actriz de una Serie Limitada:

Michelle Williams

Helen Mirren

Merritt Wever

Kaitlyn Dever

Joey King