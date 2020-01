Carlos Zambrano se une a la campaña 'Recoge tu basura CTM' [FOTO]

Carlos Zambrano regresó en el 2019 a la Selección Peruana y - producto de su rendimiento - se ganó un lugar en el equipo de Ricardo Gareca. Si bien el experimentado zaguero realizó una destacada Copa América, no pudo tener minutos en el Dinamo de Kiev.

Ante ello y con la finalidad de no perder el titularidad en la Selección Peruana, Carlos Zambrano está en la búsqueda de un nuevo club. No obstante, el popular 'León' no se desespera y aprovecha sus vacaciones a lado de familia en nuestro país.

Asimismo, Carlos Zambrano durante su estadía por el Callao decidió ir al mar y sumarse a la campaña para cuidar el planeta en esta época de verano. "Madrugada para correr y hacer un poco de deporte con la gente de mi barrio Gambetta Alta. Al que madrugada, Dios lo ayuda", expresó Carlos Zambrano en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, en las dos imágenes subidas por Carlos Zambrano en su Instagram se puede observar un peculiar cartel que llamó la atención de sus seguidores: "Recoge tu basura C.T.M (Cuida tu Mundo", se llega a leer en la pancarta.

Del mismo, en las postales de Zambrano un hecho anecdótico ocasionó sorpresa entre los cibernautas. ¿Cuál? Pues, el hermano de Carlos Zambrano tenía puesta una camiseta relacionada a Sporting Cristal.

Carlos Zambrano está muy cerca de Alianza Lima

Aunque pueda leerse como algo complicado por la jerarquía que tiene a nivel internacional, Carlos Zambrano es una realidad en los planes del cuadro de Alianza Lima y podría concretarse su llegada en los próximos días pues todo depende del propio jugador.