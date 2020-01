EVDLV: Monique Pardo contó detalles sobre encuentro íntimo con César Cueto [VIDEO]

La última edición de "El Valor de la Verdad" contó con la participación de Monique Pardo, quien entre muchas confesiones, comentó episodios con diferentes futbolistas que, en su momento fueron parte de la Selección Peruana. La exvedette contó con lujo de detalles los pasajes de su vida con los hombres del balompié nacional.

Uno de los mencionados en el reciente programa transmitido por Latina y que conduce Beto Ortíz, es el exfutbolista peruano César Cueto, con quien Monique, confiesa, tuvo una relación o mejor dicho, encuentros amorosos.

Respecto a lo que se promocionó en el avance del programa, Monique Pardo contó detalles inéditos sobre lo que vivió junto al exfutbolista de la Selección Peruana, César Cueto. Ella contó cómo se conoció con el exdelantero.

"Sí. Yo lo adoro, para mí fue una aparición verlo en La Herradura, nos conocimos en el Costa Azul. Yo estaba en mi tanguita, hilo dental; yo vivía orgullosa de mi cuerpo, y tenía una salida de baño transparente. Había un dirigente de Alianza Lima, nos fuimos todos a la "Máquina del Sabor", y no sé por qué me pegué con César Cueto. Él se puso muy celoso, me dijo: "no quiero que bailes así", yo le dije que iba a seguir haciéndolo. Me dijo: "vamos a tu casa para que te cambies", llegamos, entré, me cambié y fuimos nuevamente a bailar. Al día siguiente amanecí en su pechito”, comentó.

Además de él, Monique comentó que tuvo amoríos con Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas y Ramón Mifflin.

¿Tuviste una noche loca con César Cueto?

SÍ (Verdad).

¿Te utilizaba Teófilo Cubillas como tu línea erótica privada?

SÍ (Verdad). “Él me llamaba primero suavecito. Luego se tornó erótico. Melcochita me presentó a Teófilo Cubillas"

¿Te ‘paleteó’ Héctor Chumpitaz?

SÍ (Verdad). “Cuando llegamos se dio cuenta que estábamos haciendo una mudanza y me dijo si quería que me ayude. Me senté y sentí su manito”.

¿Se escapaba Ramón Mifflin de la concentración para estar contigo?

SÍ (Verdad). “Tuvimos una cita en Barranco, él estaba tan impresionado conmigo y me llevó después a una discoteca con música romántica”.

VIDEO | EVDLV: Monique Pardo contó detalles sobre encuentro íntimo con César Cueto