Christian Cueva festejó fiesta con fuegos artificiales y orquesta [FOTOS Y VIDEO]

Christian Cueva tiene un prolongado tiempo de inactividad deportiva y eso le pasará factura en la Selección Peruana, ya que, no sería llamado por Ricardo Gareca para el comienzo de las Eliminatorias Qatar 2020. Las chances de 'Aladino' de regresar al combinado bicolor cada vez se reducen.

Asimismo, Christian Cueva en los últimos semanas estuvo en las planas de espectáculos por cometer supuestas infidelidades. Sin embargo, el volante de 28 años puso paños fríos a los rumores y decidió casarse por la vía civil con su actual pareja Pamela López.

Tras esto, Christian Cueva y su esposa Pamela López tuvieron noble gesto por Navidad. El experimentado jugador y su amada realizaron evento benéfico en favor de los niños más necesitados de Trujillo. "Feliz que los niños puedan tener un presente. Esto lo hago siempre en realidad. Es la primera vez que la prensa está acá.", manifestó Cueva.

Ahora, Christian Cueva es nuevamente noticia por revelarse videos de su fiesta despedida antes de volver a las prácticas en Santos. Rodrigo Gonzáles, exconductor de Latina, expuso al popular 'Cuevita' en su cuenta oficial de Instagram gozando de la reunión y bailando con orquesta en vivo.

En las imágenes se pueden a ver a Christian Cueva y Pamela López recibiendo regalos de sus allegados. Además, no faltaron los fuegos artificiales en el techo de su hogar. Tal como se aprecia en las grabaciones, Cueva y compañía parecen disfrutar de un grato momento.

Cabe señalar que desde su llegada a nuestro país, Christian Cueva fue blanco de críticas y de las cámaras que siguieron sus movimientos en Trujillo, sitio catalogado como la Ciudad de la Eterna Primavera.

VIDEO | Christian Cueva y su rumbón

¿Christian Cueva se quedará en el Santos?

Christian Cueva, quien fue marginado de su equipo en el 2019, se unirá al inicio de pretemporada del Santos el próximo miércoles 8 de enero. "Tengo que hacer un mea culpa de los errores cometidos. Esto demora un poco en ir más allá. Estos son detalles y ahora es pensar en lo que viene el próximo año y estar preparado. Quiero volver a sentirme importante, luego las cosas vuelven a su lugar. En Santos o no, quiero ser feliz. Quiero jugar al fútbol y cumpliré el contrato si Santos quiere. Quería jugar, pero este tema personal evitó muchas cosas", manifestó Cueva recientemente.

Modelos peruanas acusan a Christian Cueva de ser infiel a su esposa Pamela López

Christian Cueva también estuvo en el ojo de la tormenta, ya que, las modelos Shirley Arica y Alexandra Méndez revelaron que el fútbolista estuvo en ciertos coqueteos. Sin embargo, su esposa Pamela López estuvo a punto de terminar la relación, pero, 'Aladino' pidió las disculpas respectivas a su pareja. Luego de esto, celebraron su boda en la ciudad de Trujillo.

Christian Cueva y su pelea en una 'pichanga'

Christian Cueva fue captado jugando una 'pichanga' en Trujillo previo a su boda, sin embargo, lo que llamó la atención fue que el jugador mostró una actitud agresiva con el árbitro del encuentro. Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales e inmediatamente los usuarios rechazaron esta actitud del actual jugador de Santos FC

Predicciones 2020: Christian Cueva y su futuro

Las cosas no serán fáciles para Cueva este 2020 ya que tendrá que esforzarse mucho más para lograr lo que desea en el futbol ya que tuvo mucho descuido en el pasado. Él se recuperar pero necesita disciplina y orden.

Christian Cueva y Pamela López

Mientras aprovecha sus vacaciones, Christian Cueva dio el ‘si, acepto’ a Pamela Lopez. La pareja que tiene tres hijos, decidieron casarse, dejando así de lado el escándalo de infidelidades que han sido revelados durante las últimas semanas por diversos programas de televisión.

Christian Cueva partió rumbo a Brasil

Christian Cueva llegó al aeropuerto Jorge Chávez para tomar su avión con destino a Brasil, ya que, el futbolista tiene que unirse a la pretemporada de Santos en el 2020. "La idea es jugar. Estoy con ganas, muy bien y feliz", manifestó Cueva.

Christian Cueva y sus anteriores clubes

- Universidad de San Martín

- Universidad César Vallejo

- Unión Española

- Rayo Vallecano

- Alianza Lima

- Toluca

- São Paulo

- F. C. Krasnodar

- Santos

Christian Cueva: La palabra de Oblitas

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió del presente de Christian Cueva: "Es el típico jugador que eleva su rendimiento con la Selección. ¿Qué espero de él? Lo primero es que consiga equipo y juegue, que por lo menos tenga una cierta regularidad. El comando técnico siempre está en comunicación con él", indicó Oblitas.

Christian Cueva y su respuesta a Oblitas

Christian Cueva no pasó por alto las declaraciones de Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, quien se refirió con relación su complicada actualidad. "Juan Carlos Oblitas es una persona que le tengo mucho respeto y mucho cariño. Personalmente lo quiero mucho. Él siempre quiere lo mejor para mí", declaró Cueva.

Nuevo técnico del Santos habla de Christian Cueva

Jesualdo Ferreira es el nuevo entrenador del 'Peixe' y habló con respecto al presente de Christian Cueva. "No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tiene conocimiento ni calidad para explicar. En el momento adecuado, hablaré sobre eso", dijo Ferreira.