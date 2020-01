Kaylen Ward ofrece pack de fotos desnuda para combatir Incendios en Australia [VIDEO]

Australia está viviendo una de sus peores temporadas de incendios forestales y meses de severas sequías. Por ello, arias figuras se sumaron a la campaña para manifestar su preocupación por el desastre medioambiental. Una de ellas fue Kaylen Ward, guapa influencer que puso su 'granito de arena' para ayudar a las víctimas.

Resulta que Kaylen Ward ha logrado recaudar más de 500 mil dólares para combatir los incendios que está acabando con la vida de miles de animales . ¿Cómo lo hizo? Decidió vender imágenes de ella desnuda por donaciones de al menos 10 dólares por persona. ¡Madre mía!

Todo comenzó cuando Kaylen Ward utilizó su cuenta de Twitter para expresar lo siguiente: "Estaré enviando "nudes" a cada persona que done al menos 10 dólares a alguna de estas organizaciones que recaudan fondos para los incendios en Australia. Por cada 10 dólares que dones, e enviaré una nude mía a tu DM (Mensaje Directo). Debes enviarme confirmación de que donaste. Por favor haz RT #AustraliaOnFire #AustraliaFire".

De inmediato, el tuit de Kaylen Ward se hizo viral y cientos de personas se animaron a unirse al pedido con varias cantidades de dinero. Además, las cuenta superó el medio millón de dólares en donaciones. Un usuario en Twitter enfatizó que Ward está haciendo más por Australia que las autoridades de ese país.

Sin embargo, no todo es felicidad para Kaylen Ward. ¿Por qué? Pues - según la propia modelo - su novedosa idea está causando problemas con su novio como consecuencia de su tuit. "Mi cuenta de Instagram fue borrada, mi familia no me reconoce y el chico que me gusta no me quiere hablar por ese tweet. Pero f*** **, salvemos a los Koalas", manifestó Ward.

VIDEO | Kaylen Ward desnuda para ayudar animales

Instagram : ¿Quién es Kaylen Ward?

Kaylen Ward, quien es originaria de Los Ángeles (Estados Unidos), viene reclamando que se están filtrando su 'pack' y señaló de hipócritas al mundo de las redes sociales por juzgarla. "Las peronas que han donado y han publicado mis desnudos están muy enfermos y están a punto de arruinarlo todo", escribió Ward.

Por otro lado, se supo que Kaylen Ward está en proceso de crear su propia organización sin fines de lucro para apoyar en obtener ingresos en tiempos de crisis. Se espera que en los próximos meses la simpática norteamericana anuncie más novedades al respecto.

It’s me, The (not so) Naked Philanthropist pic.twitter.com/BmlhHbvLio — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) 5 de enero de 2020

La palabra de Kaylen Ward

Kaylen Ward le mandó un mensaje a uno de sus críticos en Twitter: "Soy una chica de 20 años. Soy sólo una persona. Piensa en cómo me afecta la mierda que haces. Ahora piensa en millones de personas haciéndome esas cosas a la vez. Déjame en paz", agregó.

Todos por Australia

Kaylen Ward no es la única que se volcó para ayudar a los damnificados en Australia. Muchos famosos también se están sumando en la Internet su consternación por la tragedia en territorio australiano.

En tanto, Chris Hemsworth, actor que interpreta a Thor en Marvel, donará un millón de dólares para luchar contra los incendios en Australia. “Hola a todos. Como ustedes, yo también quiero apoyar la lucha contra los incendios forestales aquí en Australia. Mi familia y yo estamos contribuyendo con un millón de dólares. Espero que ustedes también puedan cooperar. Cada centavo cuenta, así que cualquier suma que puedan reunir será muy apreciada”, escribió Hemsworth.