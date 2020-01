'Coyote' Rivera y el montó que habría pagado por reparación civil para salir en libertad

Se acabó la pesadilla. Paolo Guerrero puede respirar tranquilo. ¿Por qué? Pues, Julio 'Coyote' Rivera, quien fue detenido el pasado domingo luego de ser intervenido cuando se metía en una vía en contra, decidió acogerse al principio de oportunidad y salió en libertad.

De acuerdo a la fiscal Claudia Valdivia en declaraciones para América Noticias, Julio 'Coyote' Rivera reconoció su falta y abonó una reparación civil a favor del Estado. Se informó que el familiar de Paolo Guerrero no presentaba antecedentes penales ni policiales.

Como se recuerda, la Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que Julio Rivera el domingo 5 de enero manejaba su vehículo en sentido contrario al promediar las 6:30 a.m. en la cuadra 2 de la calle Ordónez, ubicada en el distrito de San Borja.

Paolo Guerrero: Coyote sufre problemas cardíacos

En tanto, Julio 'Coyote' Rivera sufrió descompensación cardíaca este lunes y de inmediato fue trasladado a una clínica cercana poco antes de rendir declaración la fiscal Claudia Valdivia. Se pudo conocer que el problema estaría ligado a un cuadro de hipertensión.

Asimismo - según lo informado - 'Coyote' Rivera no accedió a su medicación debido a que las pastillas que toma se encontraban en su auto intervenido por la PNP. No obstante, el hecho no pasó a mayores para el hijo de Doña Peta.

Paolo Guerrero: 'Coyote' Rivera y el montó que habría pagado por reparación civil

Por otro lado, a Julio 'Coyote' Rivera se le habría impuesto la cancelación definitiva de la licencia y el pago de una multa cerca a los 4 mil 300 soles (equivalente a 1 UIT). Además, por ir contra el sentido del tráfico la papeleta a remunerar sería de 516 soles.

Paolo Guerrero: Doña Peta furiosa por la detención de 'Coyote' Rivera

Doña Peta se mostró indignada por la complicada situación de Julio 'Coyote' Rivera. "(La Fiscal) tenía que tomarle la manifestación y no viene. Lo quieren tener hasta mañana ni que hubiese matado ¿qué cosa ha hecho mi hijo?", enfatizó la madre de Paolo Guerrero.