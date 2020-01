Magaly Medina contra Doña Peta por defender a su hijo en estado de ebriedad

La polémica conductora de TV, Magaly Medina, usó su Twitter para hablar sobre la madre de Julio ‘Coyote’ Rivera, quien fue detenido por conducir en estado de ebriedad.

“Hay algunos que creen que están por encima de la ley. Habría que recordarles que no tienen corona, ni son de la realeza”, expresó la periodista en dicha red social.

Cabe mencionar que el último domingo, la madre de Paolo Guerrero, se vio muy afectada porque la fiscal no pudo recoger la declaración de su hijo. Por lo que el exdeportista, Rivera, tuvo que pasar la noche detenido.

“(La fiscal está procediendo) mal. Tenía que tomarle la manifestación y no viene, posiblemente mañana, ni que hubiese matado”, afirmó la progenitora de ‘Coyote’ Rivera para la prensa.

Estas declaraciones también llamaron la atención del presentador de televisión Federico Salazar, quien manifestó: “no es una falta ni un error, es un delito”.

“Acá la responsabilidad es clarísima y, además, tiene que saber que es un delito. Parece que mucha gente no se ha enterado que manejar en estado de ebriedad, al margen de que se ocasione un accidente o no, configura como un delito. No es una falta o un error, es un delito y si se demoró el fiscal, bueno se demora con todos", finalizó el periodista.