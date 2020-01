Jefferson Farfán: Magaly Medina investigada por decir que la 'Foquita' es cornudo y mal padre

Jefferson Farfán, futbolista de la Selección Peruana, siempre se encuentra en el ojo de la prensa. En esta oportunidad, la 'Foquita' está dando de qué hablar por su disputa que sostiene con Magaly Medina en los tribunales.

Resulta que la Cuarta Sala Penal para Reos Libres exigió que se abra un proceso contra la la conductora Magaly Medina por haber tildado de cornudo y mal padre a Jefferson Farfán.

Según a la información proporcionada por 'El Popular', los magistrados del tribunal indican que los querellados Magaly Medina y su productor Patrcik Llamo deben ser investigados por el delito agravada por otro juez penal.

Cabe señalar que en octubre de 2019, la jueza Cecilia San Martín Montoya rechazó la demanda presentada por Jefferson Farfán contra Magaly Medina. Sin embargo, la apelación que realizó la defensa de Farfán hizo efecto. ¿Por qué? Pues, la Sala analizó el pedido y sostiene que las aseveraciones dirigidas al popular 'Jeffry' resultarían ofensivos al honor del agraviado.

Jefferson Farfán: Magaly Medina y sus polémicas declaraciones

"Es un cornudo porque habría reiniciado una relación amorosa con su expareja Yahaira Plasencia, que le habría puesto un departamento a la cantante, que le habría destinado dinero para que compre muebles y enseres, que habría invertido poniéndole al mejor productor musical del mundo", expresó Magaly Medina durante su programa sobre Jefferson Farfán.

Asimismo, Magaly Medina también se refirió a las fiestas organizadas por Jefferson Farfán. "Anteriormente realizaba juergones en un búnker, que no visita a sus hijos con regularidad, como típico machista y macho peruano, no sería capaz de oficializar la supuesta relación actual con Yahaira Plasencia", señaló Medina.

Predicciones 2020: Jefferson Farfán y su futuro según el horóscopo

Aunque no parece las cosas emocionales de su vida cotidiana le afectan mucho pero él tiene la solidez suficiente para no mezclarlas. Este 2020 se dejara guiar por lo que le dice su intuición y estará muy bien ya que muchos querrán distráelo pero no podrán lograrlo.