Shakira no quiere casarse con Gerard Pique porque prefiere ser la amante [VIDEO]

Shakira y Gerard Pique es una de las parejas más mediáticas del mundo. Su amor empezó en el amor del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 y - desde ahí - han consolidado su vínculo y se animar a formar una espléndida familia.

Si bien Shakira y Gerard Pique tienen 10 años de relación sentimental, ambos se mantienen firme en su posición de contraer matrimonio. Por ello, sus fanáticos se están comenzado a preguntar cuál es la razón que llevó a que ninguno de los dos se atreven a dar el siguiente paso.

Ante ello, Shakira decidió terminar con las especulaciones y respondió dicha interrogante durante una reciente entrevista con '60 Minutes'. Sin embargo, nadie pensó que sus declaraciones iban a tener tremenda repercusión.

Resulta que Shakira de 42 años reveló que la idea de casarse con Gerard Pique, futbolista de Barcelona, le parece desagradable. ¿Por que? Pues, piensa que formalizar el compromiso acabaría con la pasión de su relación.

"El matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta, que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento", enfatizó Shakira.

Shakira arranca el 2020 con el Super Bowl

Ya es un hecho que Shakira estará en el famoso entretiempo del Super Bowl (edición número 54) el 2 de febrero junta a Jennifer Lopez. Además, la artista sudamericana haría una colaboración con Anuel AA en su próximo sencillo. ¡A esperar!