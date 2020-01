Jefferson Farfán sufrió aparatoso accidente en Surco [VIDEO]

Jefferson Farfán, delantero de la Selección Peruana, protagonizó un accidente de tránsito este miércoles por la noche en la avenida Benavides, ubicada en Surco. La camioneta del popular 'Jeffry' fue impactada por un bus de transporte público.

VIDEO | Libero desde la comisaría por el accidente Jefferson Farfán

De acuerdo al reporte policial, Jefferson Farfán se movilizaba en su vehículo Jeep negro de placa AXK-054 de propiedad del experimentado delantero. El ómnibus de la empresa Nueva América, que cubre la ruta Carabayllo - San Juan de Miraflores, lo chocó por la parte trasera.

"¡Por poco y nos matan! Cómo puede haber gente tan imprudente para manejar". ¡Hasta cuándo con estos buses!", escribió furioso Jefferson Farfán en su cuenta oficial de Instagram. Además, en las imágenes publicadas por Farfán se observan las lunas polarizadas traseras de su vehículo destruidas.

"Yo conducía. Estábamos esperando el semáforo que estaba en rojo y el bus vino a excesiva velocidad. Nos han afectado a 3 autos", declaró Christian Martínez, primo de Jefferson Farfán, ante la prensa después de lo ocurrido.

FOTO | Jefferson Farfán denuncia accidente vehicular

VIDEO | Jefferson Farfán sufrió accidente vehicular

En tanto, se pudo saber que el bus (placa AEB-897) que ocasionó el accidente cuenta con 3 papeleas que ascienden a 13 mil 277 soles (dos de ellas con medida cautelar y una pendiente de pago) todas por la misma falta. ¡Increíble!

