Yorkman Tello sigue los pasos de Flores y Cueva pasando a la fila de los casados [VIDEO]

Campeón en la Liga 1 y en las canchas del amor. Yorkman Tello, volante de Deportivo Binacional que se consagró campeón del torneo peruano del 2019, se casará hoy con su novia luego de romántica e inesperada pedida de mano que realizó luego de la victoria con la que se quedó con el torneo nacional.

De esta manera, hoy el futbolista peruano se sumará a las filas de los recién casados tales como Edison Flores y Christian Cueva, futbolistas nacionales quienes también dieron el "sí" en emotivas ceremonias respectivamente. Ahora es el turno del futbolista de la Liga 1.

En entrevista con El Popular, el futbolista peruano se animó a contar un poco más sobre su romántica pedida de mano, que además, fue televisada en directo por las circunstancias.

Al ser consultado sobre la preparación de la pedida de mano, Tello respondió: "Dos dias antes de la segunda final lo decidí, pensaba hacerlo en mi casa, con la familia, pero en medio de las celebraciones me ganó la emoción y le pedí matrimonio", comentó.

Por otro lado, el futbolista confesó que el presidente de Deportivo Binacional, Juan Carlos Aquino será el padrino: "Sí, ahí tuve la ayuda de tu colega Jorge Solari, quien le metió presión al presidente, ja, ja, ja... Aceptó gustosamente ser el padrino de mi boda".

Pasando a otros temas, Yorkman Tello confesó que no estaba en sus planes convertirse campeón de la Liga 1 Movistar. "No estaba en nuestros planes. La idea era hacernos fuertes en Juliaca para pelear arriba, pero como se fueron dando los resultados, nos dimos cuenta que sí era posible. Ganamos el Apertura, que nos sirvió para jugar el play off".

VIDEO | Yorkman Tello sigue los pasos de Flores y Cueva pasando a la fila de los casados