Hace el gol del triunfo y actriz porno le hace propuesta indecente [FOTO]

Uno de los placeres de los fútbolistas es poder ganar gracias a un gol suyo, como es el caso Oli McBurnie, delantero que milita actualmente en Sheffield United y que le dio la victoria frente al West Ham por la Premier League.

El deportista contento por tal hazaña, expresó su entusiasmo en sus redes sociales sin imaginar que alguien le propondría una curiosa invitación que ha sido viral en dicha red social. Cabe recordar que es la primera vez que sucede este acontecimiento inexplicable.

La actriz de cine para adultos Elle Brooke, respondió el mensaje del jugador que había comunicado a todos los fanáticos del club. Nadie se esperó que una personalidad compartiera la alegría del jugador y que además le dijera que quisiera tener sexo con él.

"3 puntos y un gol... nunca he dudado. Disfrutad de vuestro fin de semana bladesman", señaló el jugador en su cuenta oficial de Twitter. Lo que no se esperó es que horas mas tarde la actriz de cine para adultos respondió: "todos sabemos que tu vas a disfrutar el tuyo", acotó

We all know you’ll enjoy yours @oli_mcburnie 🤭 https://t.co/IEu6b0vlyp