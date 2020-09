WWE: John Cena destaca locura por confesar su fanatismo por la banda coreana BTS

Viral. John Cena decidió no continuar de manera activa en la WWE para incursionar en la industria cinematográfica. El reconocido peleador de lucha libre será protagonista en la próxima entrega de Rápidos y Furiosos. Por esta razón, asistió junto a January Jones al programa The Late Late Show de James Corden.

La conversación entre John Cena, January Jones y James Corden marchaba bien. Sin embargo, nadie tenía pensado que una revelación de Cena iba a ocasionar un tremendo revuelo en la Internet. El actor estadounidense confesó ser fan de la agrupación de K-Pop: BTS.

Resulta que cuando James Corden sacó a relucir una imagen de January Jones acompañada con el grupo coreano BTS y ella indicó que no sabía quiénes eran, John Cena respondió con tristeza que él los amaba. "Eres muy afortunada de estar en esa foto. Intenté ser su guardaespaldas y ni siquiera lo logré", dijo Cena.

Asimismo, John Cena de 42 años aprovechó el momento para afirmar su admiración por los artistas asiáticos y envió un emotivo mensaje a los fanáticos de BTS.

"No sólo la coreografía, el desarrollo de personalidades, todo el entretenimiento que ofrecen es espectacular, los jóvenes están escuchando su música y están enviando un buen mensaje a través de su música. Creo que es realmente genial cuando tienes popularidad y eliges usar tu voz para algo bueno. Creo que es una ventaja", señaló John Cena en The Late Late Show.

De inmediato, lo expresado por John Cena enloqueció a los seguidores de BTS y lo convirtieron a la figura de la WWE como tendencia de Twitter.

John Cena proteccs our boys even though BH won't hire him as a bodyguard. 🥺🥺💜 https://t.co/rcDoHFXyVA