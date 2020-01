Thamara Gómez confesó encuentro con Farfán a espaldas de Yahaira Plasencia [VIDEO]

Jefferson Farfán vuelve a estar en el ojo de todos luego de que la cantante Thamara Gómez confesara en un informe del programa "Magaly TV La Firme" que ella estuvo presente en un box junto a la conocida 'Foquita' mientras Yahaira Plasencia estaba ausente debido a un show que brindaba en una discoteca de la capital.

La exintegrante de la orquesta "Puro Sentimiento" comentó además, que ella no era la única mujer que se encontraba en la mencionada reunión, sino que también habían más chicas que se divertían junto a los demás invitados a la gran fiesta.

“Estaba en su box (...) empezamos a compartir ahí, solamente no era yo, éramos varias chicas (...) es una persona super humilde", comentó la cantante Thamara Gómez sobre el futbolista de Jefferson Farfán.

Es importante señalar que en los últimos días se ha corrido el rumor que la supuesta relación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia habría terminado debido a un problema de celos entre ambos.

Finalmente, esta pareja luego de la vez que terminaron, no se han pronunciado ni han hecho oficial su regreso, sin embargo se les ha podido ver juntos en más de una oportunidad, e incluso viajaron juntos con la mayor hija de Jefferson Farfán.

¿Quién es Thamara Gómez, la cantante vinculada a Jefferson Farfán?

Thamara Gómez es una conocida cantante peruana de cumbia. Fue vocalista de la popular agrupación Corazón Serrano y posteriormente de Puro Sentimiento. Es considerada como una de las cantantes más jóvenes del Perú.

Inició su carrera aproximadamente a los 12 años en Corazón Serrano luego de haber sido seleccionada en un casting por los Guerrero Neyra. Durante su etapa en este conjunto, convirtió el tema "Díganle" en un hit musical en Perú.

Yahaira Plasencia y su posible ruptura con Jefferson Farfán

Según los programas de espectáculos, hay fuertes rumores de que la pareja del momento haya decidido terminar su relación después de revelarse unas imágenes en donde el jugador de la selección peruana se ve con una bailarina de cumbia.

Uno de los que puso en duda la relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán fue el 'Zorro' Zupe. El presentador de "Válgame" señaló que ambos no estarían en su mejor momento, incluso dio a entender que todo se habría dado por culpa de una cantante de cumbia.

¿Jefferson Farfán está soltero?

Según Emily Vargas, el futbolista peruano Jefferson Farfán ahora formaría en el "equipo de los solteros" luego de las especulaciones de una presunta ruptura amorosa con la salsera Yahaira Plasencia.

"Yo estaba al frente del box, y por último fui a bailar ese día, soy una mujer soltera y por todo lo que dicen, Jefferson también", dijo Emily Vargas a América Espectáculos.

Thamara Gómez le responde a Rodrigo González tras difundir una foto suya del pasado

“Las dos únicas operaciones que me he hecho ha sido la nariz y las ‘bubis’, la nariz que me la limaron un poco y las bubis que hace poco me operé”, comentó la también cantante.

Por otro lado le dio un consejo a todos sus fanáticos: “Si tú trabajas y te sacas el ancho, cómprate la ropa que quieras y opérate lo que quieras”.