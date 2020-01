Universitario: Gian Marco cantará en la 'Noche Crema' 2020 [FOTO]

Universitario de Deportes se prepara para iniciar su temporada 2020, pero antes, presentará a toda su plantilla oficial en la tan esperada 'Noche Crema', en donde llenará el Estadio Monumental el próximo 18 de enero.

Para esto, los 'merengues' se enfrentarán a Cerro Largo de Uruguay, conjunto que acabó cuarto en su liga y será su última prueba de fuego previo a su debut en la Copa Libertadores frente al Carabobo F.C. de Venezuela.

Tras esto, Twitter ha tomado por sorpresa a todos los hinchas 'cremas', puesto que, se ha revelado que el cantante nacional Gian Marco, estará a cargo de cantar y encantar a todos los aficionados. Cabe resaltar que el artista, también es hincha confeso de Universitario de Deportes.

Además, como se supo, el ganador de tres Grammy´s Latinos, ha venido componiendo una canción especial para toda la hinchada que viene alentando al equipo de sus amores año tras año.

Fixture de Universitario en el Torneo Apertura 2020

FCB Melgar vs Universitario

Universitario vs Sport Huancayo

Carlos Stein vs Universitario

Universitario vs César Vallejo

Sport Boys vs Universitario

Universitario vs Alianza Lima

Cantolao vs Universitario

Universitario vs San Martín

Cienciano vs Universitario

Universitario vs Alianza Universidad

Llacuabamba vs Universitario

Universitario vs Ayacucho FC

Mannucci vs Universitario

Universitario vs Atlético Grau

Municipal vs Universitario

UTC vs Universitario

Universitario vs Binacional

Sporting Cristal vs Universitario

Universitario vs Cusco FC

EL DATO:

Universitario suma 26 títulos en sus 95 años de historia deportiva.