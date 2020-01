Óscar Del Portal generó polémica por hacer peculiar broma a usuario [FOTO]

Óscar Del Portal, periodista deportivo, actualmente se destaca como uno de los panelistas del programa Fútbol en América junto con Erick Osores y Richard De la Piedra. El controvertido personaje siempre se ha caracterizado por no tener filtros cuando se ha tratado de criticar un acontecimiento en lo que respecta al deporte.

Sin embargo, en los últimos días se ha vuelto viral una publicación que realizó en redes sociales. Sucede que el comentarista deportivo hizo homenaje en su cuenta de Twitter por los 480 años de la ciudad Lima, en donde posteó una imagen de la Costa Verde. Automáticamente los usuarios no dudaron en increparlo y afirmaron que el distrito Lima no es solo Miraflores.



De las decenas de comentarios, uno tuvo que resaltar para que Óscar Del Portal empezara a responder cada uno de los reclamos que hacían los internautas. "Lima no es la costa verde, ni Miraflores. Alienado", fueron las palabras de un usuario. Minutos más tarde el periodista no dudó en responder: "Tranquilo Edwin Sierra, no malinterpretes por una foto", haciendo referencia a la similitud que tenía el usuario con el cómico peruano.



Ante esto, el usuario llamado Mario, siguió con el juego de palabras que había iniciado con el conductor, respondiéndole: "Gracias. Pero era sarcasmo. Jajaja tranquilo mi querido "olla sin tapa". Finalmente, el controvertido personaje terminó apaciguando las cosas. "Es sábado. Hay que reírnos. Abrazo".

¿Quién es Óscar Del Portal?

Óscar Del Portal nació un 9 de enero de 1982, en la ciudad de Lima. Fue un exfutbolista y actualmente es comentarista deportivo. Tuvo su paso anteriormente en Movistar Deportes con diferentes programas, pero, ahora sigue realizando las mismas funciones en Fútbol en América.