Shirley Arica 'enciende' a usuarios tras presumir tatuaje en zona íntima [FOTOS]

No es novedad que Shirley Arica, modelo y ex pareja de Reimond Manco siempre ha dado que hablar en la farándula limeña. Ya que, con sus hilarantes comentarios siempre ha tenido con los pelos de punta a los artistas.



La modelo, después de mantenerse alejada de la farándula, tras tener un romance con Rodney 'Pío' Dean, primo del 'loco' Vargas, está acaparando las miradas de los usuarios por sus 'incendiarias' imágenes.



En su cuenta oficial de Instagram publicó una fotografías en donde presume un diminuto pero visible tatuaje en la parte íntima de su anatomía. Las miradas y la interacción no se hicieron esperar, puesto que, tiene más de 47.726 me gusta en las 'simpáticas' imágenes.

¿Shirley Arica está con jugador peruano?



A la modelo la vinculan desde hace meses sentimentalmente con Ray Sandoval, exjugador de Monarcas de México y que ahora es nuevo refuerzo de Sporting Cristal.

"No voy a declarar, es tema de acuerdo para ambos y preferimos que la cosas sean así. Yo no salgo en televisión hace tiempo porque estoy en otras cosas y ahorita salir a hablar de eso es levantar más polvo" declaró sobre su tema amoroso a los medios de comunicación.

Shirley Arica califica de "loca" a Pamela Lopez, esposa de Christian Cueva

Hace aproximadamente un mes, cuando Christian Cueva estuvo implicado en los problemas de la farándula, Shirley Arica fue consultada por los medios de comunicación sobre este acontecimiento.

"Definitivamente yo no me rebajaría a pedirle pruebas a la amante... simplemente escucharía un rumor de esos y chau gracias, hasta ahí no más. Y todavía se va a casar... en verdad está loca", sentenció la modelo.