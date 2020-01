Emily Vargas le manda mensaje a Jefferson Farfán: "Es un chico muy guapo y talentoso" [VIDEO]

La modelo salió a dar la cara para los medios de comunicación, luego de que se le involucrara con Jefferson Farfán y que se levanten los rumores de que ella haya sido la causante de la ruptura amorosa con la salsera Yahaira Plasencia.

Es por eso que la bailarina de cumbia declaró para América Espectáculos, afirmando que no conocía al jugador que milita actualmente en Lokomotiv de Moscú.



"Lo que pasa es que para ir a los servicios, porque yo estaba en un box al frente de él, tenías que pasar por ahí. En algún momento me lo han presentado pero más nada, él en su box y yo en el mío", señaló.

"Me lo presentaron, ¿Quién no va a querer saludar a una de las figuras representativas del fútbol peruano, pero absolutamente nada más. Él estuvo en su box y yo en el mío, más de un saludo no pasó", aseguró.



"Mentiría si te digo que no, Jefferson es un chico muy guapo, talentoso, que chica no le aceptaría un café o lo que fuese. No quiero entrar en especulaciones porque no es mi amigo y si se diera el caso, sí", manifestó.

Además, declaró a otro medio de comunicación afirmando lo siguiente: “Como hombre me parece alguien interesante. Sí, muy interesante”. "Lo conozco como cualquier peruano, ¿quién no ha gritado sus goles? Lo conozco de esa manera y no me he referido a otro tema”, sentenció Emily Vargas.

Jefferson Farfán: ¿Quién es Emily Vargas?

En tanto, todo haría indicar que Emily Vargas sería la nueva dueña del corazón de Jefferson Farfán. Ella es una conocida bailarina de la agrupación de cumbia Alma Bella. La guapa mujer se destaca por sus matadoras curvas. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 65 mil seguidores y engríe a sus fans publicando fotografías de su espectacular cuerpo.