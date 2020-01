Esposa de Christian Cueva causa alboroto en Instagram tras publicar foto con sexy bikini [FOTOS]

Instagram. Christian Cueva y Pamela López estuvieron en el ojo de la tormenta a finales del 2019, esto debido a los escándalos extradeportivos y supuestas infidelidades del experimentado volante, quien fue vinculado con Shirley Arica, Alexandra Méndez y Vania Bludau.

No obstante, pese a las críticas, la popular pareja decidió casarse por la vía civil el pasado 21 de diciembre en Trujillo, sí, el mismo día en que el popular Edison 'Orejas' Flores y Ana Siucho se prometían amor eterno en la denominada 'Boda del año'.

Asimismo, Pamela López cambió de aires, alistó maletas y tomó un vuelo rumbo a tierras brasileñas para reencontrarse con su amado Christian Cueva, quien hace unas semanas regresó al Santos FC, escuadra al que actualmente pertenece.

Ahora, Pamela López optó por mostrar una lado sensual en su cuenta oficial de Instagram. La musa de Christian Cueva publicó una serie de fotos que han generado alboroto en la Internet. La bella esposa del seleccionado se destapó y lució un diminutivo bikini. ¡Madre mía!

En las imágenes podemos observar a Pamela López junto con sus amigas disfrutando de un espectacular día veraniego a lado del mar. "Verano con ellas", escribió la amada de Christian Cueva en su mencionada red social.

De inmediato, los elogios por parte de los cibernautas no se hicieron esperar para la guapa mujer. Sin embargo, no todo fue felicidad. ¿Por qué? Pues, algunos de sus seguidores de Pamela López realizaron comentarios negativos referidos a su figura.

"Se nota la lipo por la fibrosis que te quedó en el estómago", señaló una internauta. López leyó esta apreciación y no dudó ni un segundo en responder: "Reina, apenas tengo 6 meses de haber dado a luz. Soy madre lactante, no podría someterme a una operación ahora. Estoy gordita, pero feliz", contestó Pamela López.

Presidente de Santos todavía quiere ver a Christian Cueva en su club

Hace unos días el mandamás de Santos, José Carlos Peres, habló con un medio brasileño y volvió a dejar abiertas las chances para que Christian Cueva se mantenga en el club ya que aún anhela verlo jugar como lo hace en la Selección Peruana.

“Cueva solo depende de él. Es la cabeza. Hoy no hay número 10. Fue a la final de la Copa América, ¿por qué juega allí y no aquí? Estamos conversando. Sampaoli no quería a Cueva, lo tengo en mi teléfono celular. Ni siquiera había pensado en Cueva. Yo fui después. Y si hay una oportunidad de transferir, transferiremos, porque es difícil cuando comienzas mal. Hablé con él y le dije que tenía que ‘comer hierba’. Tuvimos varios grandes jugadores y otros como Kléber Pereira, que, si no tenían talento, marcaron goles”, indicó el presidente de Santos.