Jefferson Farfán: Thamara Gómez responde supuesta vinculación con jugador [VIDEO]

Thamara Gómez salió a dar la cara a los medios de comunicación, tras vinculada sentimentalmente con el jugador de la selección peruana Jefferson Farfán. Tras esto, fue consultada por La República Entretenimiento y esto fue lo que dijo:

"Yo nunca he tenido nada que ver con este tema, con el señor Jefferson compartí una reunión donde puedes compartir tú, como cualquier chica de 20 años que quiere divertirse sanamente, sin saber que iba a estar el señor. Lo que pude percibir es que es un señor súper humilde", expresó.



Tras esto, la cantante pidió no ser mencionada en este tipo de escándalos y resaltó que se ganó un nombre gracias a su trayectoria musical que lo inició desde adolescente, por lo que no habría necesidad de colgarse de la fama de Jefferson Farfán.

Finalmente, aún no se sabe si Yahaira Plasencia habría terminado relación con el futbolísta de la selección peruana, ya que, hay fuertes rumores de que esto solo se trataría de un estrategia de marketing para poder promocionar los eventos que se les avecinan a ambos.



Thamara Gómez es una conocida cantante peruana de cumbia. Fue vocalista de la popular agrupación Corazón Serrano y posteriormente de Puro Sentimiento. Es considerada como una de las cantantes más jóvenes del Perú.

Inició su carrera aproximadamente a los 12 años en Corazón Serrano luego de haber sido seleccionada en un casting por los Guerrero Neyra. Durante su etapa en este conjunto, convirtió el tema "Díganle" en un hit musical en Perú.

La noticia se reveló hace unos días, en donde mediante las redes sociales del Rodrigo Gonzáles, expuso a la artista con la hija de Jefferson Farfán saliendo del país con destino desconocido.



Thamara Gómez le responde a Rodrigo González tras difundir una foto suya del pasado



“Las dos únicas operaciones que me he hecho ha sido la nariz y las ‘bubis’, la nariz que me la limaron un poco y las bubis que hace poco me operé”, comentó la también cantante.

Por otro lado le dio un consejo a todos sus fanáticos: “Si tú trabajas y te sacas el ancho, cómprate la ropa que quieras y opérate lo que quieras”.