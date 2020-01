Leao Butrón y el sentido mensaje de su hija Daniela tras ser ovacionado en la Noche Blanquiazul [FOTOS]

Instagram | Leao Butrón, sin dudas, es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Alianza Lima. Durante la 'Noche Blanquiazul', ello se reflejó con una imponente ovación hacia el portero. Y en redes, también destacó la publicación de su Daniela, la cual ha conmovido a los fanáticos con su sentido post.

A través de Instagram, una de las hijas de Leao Butrón decidió expresar su admiración por el arquero 'blanquiazul', quien afrontará su última temporada como profesional tras 23 años.

El mensaje de Daniel hacia su papá Leao Butrón

"Hoy es un día importante para ti, Leito. No me imagino lo que puedes sentir. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado y sigues logrando. Eres un ejemplo a seguir en todo sentido", señaló en su publicación.

Así, Daniel también aprovechó para desearle un gran año a Leao, quien afrontará la Copa Libertadores 2020 y la Liga 1 Movistar con Alianza Lima en su última temporada.

"¡Que sea un año lleno de éxito y sigas brillando! Te amo y te mando un beso desde aquí. Mi corazón está contigo siempre", agregó en Instagram.

Gran ovación en la Noche Blanquiazul

No cabe duda que la admiración de los hinchas al golero de 42 años es inmensa. Eso se vio reflejado en la gran ovación y el cántico de su nombre por varios minutos durante la 'Noche Blanquiazul'. Él fue uno de los que lideró el aplausómetro en Matute.

¿Cómo quedó Alianza Lima en 'La Noche Blanquiazul?

Alianza Lima perdió 2-1 ante Millonarios de Colombia en su partido de presentación ante sus hinchas. El gol de los 'blanquiazules' llegó por medio de Jean Deza. Leao Butrón jugó 30 minutos al inicio del primer tiempo, luego fue sustituido.