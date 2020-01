Jhon Viáfara: campeón de la Copa Libertadores fue extraditado por caso de narcotráfico [FOTOS]

El exjugador Jhon Viáfara, quien en el apogeo de su carrera como futbolista profesional vistió la camiseta de la Selección Colombiana, y además, fue campeón de la Copa Libertadores 2004 con el Once Caldas; acaba de ser extraditado a Estados Unidos debido a la acusación que pesa sobre él por narcotráfico.

El exfutbolista será procesado por los cargos que se le imputan tales como el fabricar y distribuir cocaína a Estados Unidos. Viáfara, quien hoy tiene 41 años, era apodado como el "Futbolista" dentro de la organización delictiva.

Es importante señalar que este futbolista estuvo muy cerca de fichar para un equipo peruano, y es que el club Juan Aurich lo quiso en su plantel, sin embargo y debido a que no pudieron ponerse de acuerdo totalmente, el vínculo nunca se dio.

“Lo que me preocupa es la verdad, cuando salga. Voy a salir rápido, porque cuando tienes tu pecado vas con miedo. Voy tranquilo. Nadie puede decir o acusarme de algo que no he hecho. Si fuera narcotraficante me iría preocupado. Ahora solo me preocupa el bienestar de mis hijos. Si no trabajo, ellos no comen. Un narcotraficante tendría grandes riquezas, yo no... Desconozco la justicia norteamericana. Voy a ver de qué se me acusa, qué pruebas tienen”, también acotó el exjugador.

EL DATO

A Jhon Viáfara se le capturó con un cargamento de 2.500 kg de cocaína, mismo que era valorizado en 28 millones de dólares.