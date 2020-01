Lucero Jara protagonizó atrevido Tik Tok con "indirecta" incluida a Pedro Gallese [FOTOS Y VIDEO]

La infidelidad de Pedro Gallese se convirtió en uno de los temas más hablados al finalizar el 2019, ya que, el experimentado guardameta de la Selección Peruana fue captado saliendo de un hotel limeño con una misteriosa joven llamada Lucero Jara.

Una vez que explotó el escándalo, Claudia Díaz, actual pareja de Pedro Gallese, terminó con el futbolista y Lucero Jara optó por cerrar todas sus redes sociales. Sin embargo, semanas después cambió su decisión y reapareció en la Internet con tremendo mensaje dirigido a sus críticos.

"Yo me encargo de buscarle el lado bueno a las cosas, soy consciente que la vida tiene cosas muy malas, pero sin duda, las buenas la superan al mil", manifestó Lucero Jara de 21 años a través de una historia subida en Instagram.

Asimismo, Lucero Jara alcanzó cierta fama en la plataforma Tik Tok, sitio web para crear y compartir videos cortos con temáticas llamativas. El programa 'Domingo al Día' reveló que la guapa modelo solía publicar diferentes registros cantando temas como "Secreto" de Anuel AA y Karol G, interpretación que hace alusión a una relación clandestina.

Ahora, Lucero Jara no se cansa de generar polémica en la Internet y se grabó entonando el épico brindis de la artista Danna Paola. "Brindo porque brindar es preciso, no por lo mucho que me quiso, por lo pen**** que me hizo. ¡Brindemos por él! ¡por su madre también!", se escucha en el material audiovisual protagonizado por Jara.

VIDEO | Lucero Jara le manda "indirecta" a Pedro Gallese con atrevido Tik Tok

De inmediato, las imágenes de Lucero Jara se trasformaron en virales. Distintos usuarios manifestaron que el video puede ser una indirecta para Pedro Gallese, quien se reconcilió con Claudia Díaz antes de viajar a los Estados Unidos para fichar por el Orlando City.

¿Cuántos hijos tiene Pedro Gallese y su esposa Claudia Díaz?

Pedro Gallese nació el 23 de febrero de 1990. Él y Claudia Díaz se casaron en diciembre del 2016. Ambos tienen dos pequeños hijos: Piero y Catalina de Siena.

Por otro lado, Claudia Díaz decidió cambiar su nombre en Instagram y volver a su apellido de soltera. La mujer estaba como '@claudiadgalesse' y hoy es '@claudiabelissa'. Eliminó todo rastro de fotografías que tenía junto a Pedro Gallese.

Pedro Gallese y Claudia Díaz - Viaje de reconciliación

Esta noticia se reveló el pasado 27 de diciembre de 2019, a través de la cuenta oficial del periodista de espectáculos Rodrigo Gonzáles, en donde muestra como la pareja se va de viaje a una de las playas paradisíacas tras escándalo que tuvo el guardameta.

Pedro Gallese: Carta notarial a Magaly Medina

Magaly Medina informó en su espacio televisivo que Pedro Gallese le envió una carta notarial con el objetivo de intentar prohibir la emisión del video en donde sale de un hotel con una señorita que no era su pareja.

"Lamento que me haya mandado una carta notarial para no difundir las imágenes. Yo no soy Latina, no soy periodista de ese canal, no tranzo con federaciones. Pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero ¿yo no creo que me estoy metiendo con delincuentes? Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí, no me pidan que alcahuete", reveló Medina.

Pedro Gallese: Claudia Díaz y su sensual baile

En tanto, no es la primera vez que Claudia Díaz paraliza Instagram. ¿Por qué? Pues, el pasado mes de diciembre subió un video bailando con su hermana menor una pegajosa canción. En cuestión de minutos, el clip se convirtió viral.

¿Quién es Lucero Jara?

Lucero Jara es la hija del actual alcalde de La Perla, tiene 21 años, estudiaba arquitectura en la UPC, en donde por motivos que se desconoce dejó sus estudios de arquitectura. Ahora, luce en distintas fiestas con sus amistades a través de su cuenta oficial de Instagram.