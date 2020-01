Jefferson Farfán: Melissa Klug ordenó ver la película de la 'Foquita' antes de su estreno [FOTOS Y VIDEO]

El pasado 23 de enero se realizó la conferencia de prensa de la cinta "La Foquita: El 10 de la calle", que narra parte de la vida del futbolista peruano Jefferson Farfán. Durante la conversación con la prensa, Martín Casapía, director de la película en mención, reveló que ha tenido una serie de inconvenientes con Melissa Klug, expareja del delantero.

De acuerdo con declaraciones de Martín Casapía, Melissa Klug quiso ser la primera en ver la película de Jefferson Farfán. "La carta notarial llegó en diciembre pidiéndonos que deseaba ver primero la película para darnos su aprobación, pero ningún modelo que hicimos fueron los hijos", señaló.

Por su parte, el productor Jorge Olivas dio a entender que no hicieron caso a la solicitud de la 'Blanca Chucuito". "En la carta notarial ella nos exigía que le mostremos la película antes de ser exhibida, pero nosotros, hablando con Jefferson y con los abogados, dijimos que estábamos poniendo actores que interpretaban la condición de padre y que no había ningún problema con eso", dijo a la prensa.

Al parecer, Melissa Klug trató de ver la película "La Foquita: El 10 de la calle" para aprobar la caracterización que hicieron sobre sus hijos; sin embargo, la producción de Jefferson Farfán no aprobó su solicitud.

Por otra parte, Martín Casapía confesó que hasta el momento Jefferson Farfán no ha visto su película. "Le he ido mostrando pedacitos a Jefferson, pero todavía no la ha visto completa. El mismo día del evento la verá en su butaca", agregó el director.

Cabe mencionar que La Foquita: El 10 de la calle llegará a todos los cines el próximo 30 de enero, fecha en la que su pareja Yahaira Plasencia también estrenará su nuevo tema musical.

Jefferson Farfán se recupera de su lesión

Jefferson Farfán sufrió varios meses alejado de las canchas, esto pues el futbolista adquirió una fuerte lesión en la última Copa América Brasil 2019, precisamente en el primer encuentro que jugó la Selección Peruana con los locales. La 'Foquita' se perdió la final de la mencionada competencia a la que accedió la 'blanquirroja' tras vencer a Chile en semifinales.