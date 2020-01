Juan Vargas luce radical cambio de look y remece las redes [FOTO]

Juan Manuel Vargas, exjugador de Universitario de Deportes, actualmente se encuentra inactivo por el bajo rendimiento que estuvo teniendo en los últimos años. Recordemos que uno de los principales factores de no estar jugando fútbol, es por su elevada subida de peso.

Tras esto, el aún jugador, ha sorprendido a todos los internautas por una publicación que realizó en sus redes sociales, en donde ha sido muy comentado durante las últimas horas.

Rodrigo González expuso en su cuenta oficial de Instagram una imagen en donde se ve al 'Loco' con un extravagante cambio de look. Al parecer el deportista se habría rapado por completo el cabello, dejándo impactados a los usuarios.

Además, como se puede apreciar, también luce un tanto subido de peso, y es que, tal como se menciona en las primeras líneas, aún no firma por algún club de fútbol. ¿Lo veremos nuevamente en la Liga 1?

Juan Vargas | Anteriores clubes



Universitario de Deportes

Club Atlético Colón

Calcio Catania

A. C. F. Fiorentina

Genoa C. F. C.

A. C. F. Fiorentina

Real Betis

Universitario de Deportes

Esposa de Juan Vargas enfrentó con lisuras a usuarios que criticaron a sus hijos en Instagram

Hace aproximadamente unos días, Blanca Rodríguez enfrentó a usuarios en Instagram por haber criticado a sus menores hijos. "Tengo un montón de sueños y planes que cumplir en esta vida, pero en la lista, no está el hacerme cargo de lo que mis hijos ya pueden hacer por ellos mismos. Hace rato que mi hijo colabora en los quehaceres de la casa. Ayer en la noche le enseñé a preparar su mochila para las clases de natación. Muchas dicen... pero qué abusiva eres, si acaba de cumplir 5 añitos! #MeEstásW*******?", comentó la esposa de Vargas.