Periodista confunde a Matute con el Monumental al presentar baile de Cristian Zúñiga [VIDEO]

Alianza Lima tuvo su 'Noche Blanquiazul' el último miércoles desde su casa, el estadio de Matute ubicado en el distrito de La Victoria. Esta ceremonia que además fue ideal para presentar a la nueva plantilla de futbolistas al mando del técnico Pablo Bengoechea, dejó más de un momento para el recuerdo. Los de 'Bengo' se preparan para su debut en la Liga 1 2020.

De esta manera, uno a uno, los futbolista de Alianza Lima fueron saliendo al escenario principal dentro de la cancha del Alejandro Villanueva, para ser presentado por el club ante los cientos de hinchas que acudieron al coloso para pasar un buen momento.

Sin lugar a dudas, quien se llevó los aplausos fue Cristian Zúñiga, futbolista de Alianza Lima que utilizó sus mejores pasos de baile para encandilar a toda la hinchada aliancista en la 'Noche Blanquiazul'. Sus sensuales movimientos hicieron que su baile sea uno de los más comentados de la noche.

Es así como en un programa periodístico de televisión, destacaron los pasos de baile de este futbolista, sin embargo, el periodista que presentó la nota, Luis Claros, de ATV, sufrió un terrible blooper al confundir el estadio de Alianza Lima con el Monumental de Universitario de Deportes.

"Y en el interior del Monumental, no todo fue malo, ¿qué pasó?”, comenzó el periodista refiriéndose a Cristian Zúñiga. “Quien se robó el show fue Cristian Zúñiga al realizar peculiar baile del ras tas tas. ¿Esto fue durante la Noche Crema?”, comentó su compañera Pilar Higashi, a lo que Claros contestó: “No, esto no ha sido en el Monumental ha sido en Matute, por favor”.

“¡Ah, ya sé, el que ha escrito ha sido...Ojo yo no lo he escrito porque después dicen que tengo el corazoncito crema, no sé que ha pasado”, finalizó Pilar Higashi entre risas.

VIDEO | Periodista confunde a Matute con el Monumental al presentar baile de Cristian Zúñiga