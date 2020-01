Thamara Gómez "sepulta" a Jefferson Farfán con drástico comentario [VIDEO]

Jefferson Farfán y la cantante de cumbia Thamara Gómez fueron vinculados en los últimos días luego que ella confesara que estuvo presente en una fiesta junto al futbolista, quien en ese momento habría estado soltero tras su supuesta separación con la salsera Yahaira Plasencia.

Thamara Gómez reapareció en el programa "En boca de todos" y los presentadores no dudaron en consultarle sobre el supuesto romance con Jefferson Farfán. La cumbiambera se mostró un poco incómoda, pero se llenó de honestidad y contó su verdad.

“¿Qué ha pasado niña buena? De pronto te convertiste en la amiga, en la amiguísima de Jefferson Farfán…”, consultó Tula Rodríguez a la cantante.

"No nada que ver, como lo he venido haciendo, no tengo ningún tipo de contacto con el señor Jefferson", fue la primera respuesta que brindó Thamara Gómez.

Asimismo, la cumbiambera aseguró que desconocía que la fiesta se iba a realizar en la casa de la 'Foquita'. "Yo asistí a una reunión a la que puedes asistir tú también (...)Yo no sabía a qué casa iba, ese fue mi error, no preguntar", detalló.

Lo que llamó la atención de los presentadores del programa en mención fue que Thamara Gómez tildaba a Jefferson Farfán de "señor". "Pero cuéntame, ¿Le decías hola señor Jefferson o Jefferson?", consultó Tula Rodríguez. "Con respeto, siempre con respeto", fue la respuesta de la artista.

Segundos después la conductora le consultó si el delantero le parecía simpático y ella fue tajante. "No, no es mi tipo", finalizó Thamara.

¿Quién es Thamara Gómez, la cantante vinculada a Jefferson Farfán?

Thamara Gómez es una conocida cantante peruana de cumbia. Fue vocalista de la popular agrupación Corazón Serrano y posteriormente de Puro Sentimiento. Es considerada como una de las cantantes más jóvenes del Perú.

Inició su carrera aproximadamente a los 12 años en Corazón Serrano luego de haber sido seleccionada en un casting por los Guerrero Neyra. Durante su etapa en este conjunto, convirtió el tema "Díganle" en un hit musical en Perú.

