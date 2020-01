Yahaira Plasencia fue excluída de la película de Jefferson Farfán [VIDEO]

Jefferson Farfán, futbolista de la Selección Peruana y delantero de Lokomotiv de Moscú, vive uno de sus mejores momentos, pues aparte de estar recuperándose de la dolorosa lesión que lo alejó de las canchas desde la última Copa América 2019, tiene proyectos que están a punto de concretarse.

Sucede que la popular 'Foquita' está a muy poco de estrenar la película que contará todos los pasajes que ocurrieron a lo largo de su vida; personal y profesional. El deportista cuenta las horas para hacer público el trabajo de meses que ha tenido para crear 'La Foquita: el 10 de la Calle'.

Este film contará con la presencia de los personajes principales en la vida del deportista, sin embargo y dándole la contra a lo que muchos creían, Yahaira Plasencia, quien fue novia del delantero en su momento, no estará presente en el film.

Este tema lo aclaró el director de la película, quien comentó parte de lo que vendrá en el largometraje: “Nosotros lo que hemos hecho es mostrar los excesos de Jefferson ... también con las chicas, hay varias chicas que salen en la película, pero no se desarrolla ningún personaje, todo es totalmente superficial. (sobre la presencia de Yahaira Plasencia en la película) No, no, son especulaciones, al igual que dicen que Yahaira canta la canción y no es cierto”.

Por otro lado, el artista habló sobre los problemas legales entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, madre de dos de sus hijos. “Bueno, los temas legales de Jefferson, cuando nos manda (Melissa Klug) la carta notarial en específico, lo manda siempre con los abogados. Él prefiere no tener una opinión en ese sentido. Es un acuerdo que ellos tienen, la película es aparte. (...) No, no, él no quiere exponerlos de esa forma”, comentó.

Además agregó sobre recientes declaraciones por parte de Melissa Klug: “No se de dónde sacó ella (Melissa Klug) que nosotros estábamos poniendo un personaje (...) Lo que pasa es que al momento de hacer una historia, escribir un guión específicamente, no tenemos tiempo de desarrollar un personaje en una película de hora y media. Obviamente queríamos centrarnos en la carrera y en el crecimiento futbolístico de Jefferson y no entraba".

VIDEO | Yahaira Plasencia fue excluída de la película de Jefferson Farfán