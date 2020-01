'Hincha Israelita' agradeció a Paolo Guerrero por favorecer al FREPAP

Increíblemente el FREPAP se llevó los votos a nivel nacional para ser parte del Congreso de la República durante un año, aproximadamente. Sin embargo, 'El Hincha Israelita', viejo conocido por alentar a la selección peruana, también forma parte de este partido. Ante esto, no dudó en manifestar su alegría a los medios de comunicación.

“Muy agradecido nuevamente a toda la hinchada por apoyar a mi partido FREPAP, especialmente a ti, Paolo Guerrero. Te pedí que votaras por el FREPAP. Gracias Paolo Guerrero por apoyar al FREPAP”, afirmó.

“¿Esperabas este triunfo? La verdad no, pero cuando escuché el segundo lugar, lloré de alegría. Entonces, llegó la hora de demostrar cómo se trabaja”, señaló.

“Nosotros tenemos como principio hacer el bien social. Eso nos nace, apoyar a la gente. Yo soy villamariano, nos estamos preparando y vamos a esperar la orden, pero estamos prestos para el pueblo”, manifestó.

Asímismo, el extrovertido 'Hincha Israelita" arremetió contra Martha Chávez, luego de que la ex congresista se refiriera sobre el Frepap. "Nosotros somos un partido de independientes, no queremos comprometernos con nadie. El día de la campaña mucha gente, muchos partidos están con empresas que los apoyan, nosotros somos libres. El día de ser Gobierno llega, para que nadie nos toque la puerta, llega el arreglo y eso no", contó el Hincha Israelita a RPP.

Recordemos que David Chauca saltó a la fama durante las Eliminatorias 2018 por seguir a la selección peruana en las buenas y malas. Su amor incondicional por la Blanquirroja fue tan grande que incluso acompañó a los guerreros a Rusia.