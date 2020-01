Magaly Medina denuncia que 'marcas' la siguen por ampayar a jugadores [VIDEO]

Magaly Medina, empezó su programa nocturno no como suele hacerlo, sino, con una grave denuncia que afecta sobre su vida. En primera instancia, la famosa 'Urraca' manifestó que viene siendo seguida y amenazada desde descubrió infidelidad de algunos jugadores de la selección peruana. Además, hizo hincapié sobre el jugador Carlos Zambrano.

Tras este acontecimiento, la presentadora de Magaly TV, afirmó que denunciaría este hecho ante la PNP y pedirá garantías sobre su vida.

“Quiero hacer una denuncia pública porque vengo recibiendo múltiples amenazas contra mi vida. Amenazas que siempre trato de tomarlas de la mejor manera, pensando de que hay mucho cobarde escondido en las redes sociales y que de una forma u otra tratan de amedrentarme”, señaló.

“Esta tarde he tenido en mi casa un hecho que ya pasó de claro a claroscuro. Quiero mostrar imágenes de las cámaras de seguridad de mi domicilio. A la hora que mi auto ha salido de la cochera, ahí se puede ver que un carro blanco estaba estacionado en el parque que está frente a mi casa y luego bajan tres personas con pinta delincuencial”, aseguró

“La placa del carro estaba tapada y eso solo lo hacen los delincuentes y los criminales, eso no lo hace una persona decente. Estos tipos bajan con una cámara filmadora para grabar parte de mi casa y uno de los autos que estaba afuera. Ellos se fueron cuando un miembro de mi seguridad comenzó a fotografiarlos", finalizó.

Pedro Gallese: Carta notarial a Magaly Medina

Magaly Medina informó en su espacio televisivo que Pedro Gallese le envió una carta notarial con el objetivo de intentar prohibir la emisión del video en donde sale de un hotel con una señorita que no era su pareja.

"Lamento que me haya mandado una carta notarial para no difundir las imágenes. Yo no soy Latina, no soy periodista de ese canal, no tranzo con federaciones. Pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero ¿yo no creo que me estoy metiendo con delincuentes? Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí, no me pidan que alcahuete", reveló Medina.